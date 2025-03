Volley femminile, le migliori italiane della 26ma giornata di A1. Nervini e Adigwe, largo alle giovani! Sorokaite condanna Roma

LE MIGLIORI ITALIANE DELLA 26ª GIORNATA DI SERIE A1

INDRE SOROKAITE: Ci teneva a chiudere bene una stagione non troppo facile, più per Pinerolo che per lei e chiude l’annata con 20 punti, un ottimo 63% in ricezione, il 39% in attacco, 2 ace e 2 muri che aiutano le piemontesi nell’impresa di Roma.

MERIT ADIGWE: Entra a più riprese al posto di Haak e chiude il match casalingo con Perugia con 7 punti, il 60% in attacco e un muro. Quando Santarelli la chiama in causa lei c’è sempre.

STELLA NERVINI: Inizia contratta, come gran parte delle compagne, una partita vietata ai deboli di cuore ma, quando serve e in particolare nel convulso finale del terzo set, cambia marcia e mette giù palloni che pesano tantissimo: 16 punti, il 50% in ricezione, il 40% in attacco e un ace. La salvezza di Firenze passa anche da qui.

ILARIA BATTISTONI: Anche per lei partita in crescendo sul campo di Bergamo ma i due muri messi a segno sul match ball per le rivali e sul set ball per Firenze pesano come un macigno su tutta la stagione delle toscane.

ANNA DANESI: 14 punti che valgono una fetta di secondo posto in classifica. Chiude con il 56% di positività in attaco, con 4 muri pesanti e anche un ace la partita di Chieri e, casomai Milano dovesse affrontare la bella in semifinale in casa con Scandicci, sarà importante ricordare questi numeri.

GIORGIA FROSINI: Busto Arsizio scalda i motori in vista dei playoff e l’opposta lancia messaggi chiari contro Talmassons mettendo a segno 23 punti con il 44% in attacco, 2 muri e un ace.