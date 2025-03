Volley femminile, Conegliano si rituffa in Champions League: favorita contro il Resovia nei quarti

Conegliano ha chiuso la regular season di Serie A1 da imbattuta per la seconda volta consecutiva e si presenterà con tutti i favori del pronostico per conquistare lo scudetto: il cammino verso il tricolore incomincerà nel weekend con la gara-1 dei quarti di finale contro Bergamo, ma prima le Pantere sono attese dall’andata dei quarti di finale della Champions League. Le Campionesse d’Europa riprenderanno la difesa del titolo continentale nella serata di mercoledì 5 marzo, quando affronteranno il Developres Resovia.

Le ragazze di coach Daniele Santarelli saranno impegnate in Polonia, dove partiranno con tutti i favori del pronostico con una formazione indubbiamente rognosa ma che tecnicamente appare inferiore rispetto alla corazzata veneta, imbattuta da ben 45 partite. Conegliano si è qualificata a questa fase della competizione grazie al primo posto nel gruppo A, proprio davanti al Developres Resovia, battuto per 3-1 in trasferta e per 3-0 di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso.

Le Campionesse del Mondo non hanno così dovuto disputare i playoff, a differenza della compagine polacca che nel turno “preliminare” a eliminazione diretta ha regolato lo Stoccarda per 3-1 e 3-0. L’Imoco ha messo nel mirino l’approdo alla Final Four, dove in semifinale affronterebbe la vincente del confronto tra Milano e le turche dell’Eczacibasi Istanbul. Le venete conoscono bene le avversarie, da prendere comunque con le pinze soprattutto tra le mura amiche.

A guidare il Developres Resovia saranno soprattutto la bomber Bruna Honorio Marquez, le schiacciatrici Monika Fedusio e Marrit Jasper, la centrale Weronika Centka. Conegliano schiererà la formazione tipo con Joanna Wolosz in cabina di regia, l’opposto Isabelle Haak, Zhu Ting e Gabi di banda, Cristina Chirichella e Sarah Fahr al centro, Monica De Gennaro il libero.