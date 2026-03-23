Biathlon, l’Italia chiude una stagione maiuscola. Vittozzi e Giacomel abbagliano, ma non sono le uniche stelle

L’Italia del biathlon archivia un 2025-26 da punto esclamativo. Merito, soprattutto, di Lisa Vittozzi e Tommaso Giacomel. Cionondimeno, l’intero movimento ha saputo brillare di luce propria, seppur con magnitudo differente. D’altronde, nell’istante in cui ci si rende conto di come siano state rispettate le più rosee aspettative della vigilia, può esserci solo soddisfazione.

Partiamo da Vittozzi. Dopo aver perduto l’intero 2024-25, la trentunenne di scuola friulana è tornata al vertice della disciplina. Non era scontato dopo una pausa così lunga. La sappadina ha tuttavia ripreso il discorso interrotto nella primavera del 2024, conquistando il tanto agognato oro olimpico. Quello era l’obiettivo ed è stato centrato. La sua carriera, ora, è completa, essendo diventata la prima italiana capace di imporsi su ogni fronte.

Purtroppo, Giacomel, non ha invece tagliato il traguardo primario che si era prefissato, ossia la conquista della Sfera di cristallo. A mettergli i bastoni tra le ruote è stato il suo corpo, con quell’episodio di tachicardia verificatosi proprio durante la mass start dei Giochi Olimpici. Una gara in cui, peraltro, avrebbe potuto salire sul podio.

A Milano Cortina 2026 è mancato qualche centesimo per fare l’euro e non sapremo mai come sarebbe finito l’elettrizzante duello con Eric Perrot in classifica generale. Però, un concetto è certo e deve essere ben chiaro. L’ormai ventiseienne trentino ha dimostrato di poter essere il numero uno del mondo, sfidando ad armi pari norvegesi e francesi.

Siamo al cospetto di chi, in potenza, può essere il più grande biathleta italiano di ogni tempo. Il “suo” quadriennio sarà il prossimo. Meglio essere chiari, perché viviamo in un’epoca in cui le abilità cognitive stanno regredendo e, se qualcuno non l’ha capito, quanto realizzato da Vittozzi tra il 2023 e il 2026 può essere emulato da Giacomel fra il 2027 e il 2030.

Per il resto, tanto di cappello a Lukas Hofer, che a 36 anni ha vissuto una seconda giovinezza. Il suo 2025-26 è da incorniciare, se rapportato alla sua età e ai problemi fisici avuti nel recente passato. Aver ritrovato la competitività mostrata sulla neve negli ultimi mesi è un conseguimento non banale.

Soprattutto, chapeau a Dorothea Wierer, capace di chiudere a testa alta la sua spettacolare carriera. È mancata la medaglia olimpica individuale sulle nevi di casa, ma ad Anterselva la veterana sudtirolese è arrivata due volte quinta e ha disputato un inseguimento strappacuore. Non va, inoltre, dimenticata l’affermazione conseguita nella prediletta Östersund a inizio inverno. Kudos Dorothea, e grazie di tutto.

Per il resto, menzione d’onore per Nicola Romanin, autentico monumento alla forza di volontà e all’abnegazione e un solidale abbraccio a Rebecca Passler, letteralmente messa alla gogna per uno strano episodio a inizio Giochi, dal quale poi è uscita senza macchia. Per ambedue, il 2025-26 è stato il miglior anno della carriera.

Certo, non sono tutte rose e fiori. Qualcuno/a, in Italia, è regredito/a o non è proprio sbocciato/a. Però si parla di chi non ha ancora scavallato le 30 primavere e, dunque, avrà tutte le opportunità per rifarsi nel prossimo futuro. Il 2025-26 del biathlon azzurro è stato maiuscolo e non si vede perché l’avvenire debba essere minuscolo, anzi.