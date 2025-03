Biathlon, a Oslo il “gran congedo” di Johannes e Tarjei Bø

Signori, si scende! La Coppa del Mondo di biathlon giunge al proprio capolinea nel “Tempio” di Oslo-Holmenkollen, che in questo 2025 torna ad assumere il suo consueto ruolo di atto conclusivo dopo averlo ceduto temporaneamente a Canmore nel 2024.

La capitale norvegese è ormai assurta al ruolo di “Classica“, ma lo ha raggiunto solo progressivamente. Non va dimenticato come, per quasi tre lustri, abbia dovuto osservare una rotazione con altre località (Steinkjer, Fagernes, Lillehammer). Da fine anni ’90, invece, Oslo si è guadagnata lo status di appuntamento fisso, mancando successivamente all’appello solo tre volte e sempre per cause di forza maggiore.

Riferendoci al settore maschile, Holmenkollen ha ospitato ben 85 gare individuali di primo livello (15 venti km, 31 sprint, 22 inseguimenti, 17 mass start).

BIATHLON – COPPA DEL MONDO

TAPPA N° 9 – SETTORE MASCHILE

Località: Oslo-Holmenkollen (Norvegia)

Prima volta in calendario: marzo 1983

Si è gareggiato l’ultima volta nel: marzo 2024

Grandi eventi organizzati: Mondiali 1986, 2000, 2016

PROGRAMMA DEL WEEKEND

Venerdì: Sprint

Sabato: Inseguimento

Domenica: Mass Start

ATLETA PIU’ VINCENTE IN ASSOLUTO

FOURCADE Martin [FRA] – 10 vittorie

(2 IN, 2 SP, 4 PU, 2 MS) da marzo 2010 a marzo 2018

ALBO D’ORO ULTIMO QUINQUENNIO

2022 (SP) – LÆGREID Sturla Holm [NOR]

2022 (PU) – LESSER Erik [GER]

2022 (MS) – BAKKEN Sivert Guttorm [NOR]

2023 (SP) – BØ Johannes Thingnes [NOR]

2023 (PU) – BØ Johannes Thingnes [NOR]

2023 (MS) – BØ Johannes Thingnes [NOR]

2024 (IN) – LÆGREID Sturla Holm [NOR]

2024 (MS) – LÆGREID Sturla Holm [NOR]

ATLETI IN ATTIVITA’ GIA’ SALITI SUL PODIO

11 (8-1-2) – BØ Johannes Thingnes [NOR]

6 (3-1-2) – LÆGREID Sturla Holm [NOR]

5 (1-4-0) – BØ Tarjei [NOR]

4 (0-3-1) – FILLON MAILLET Quentin [FRA]

3 (1-0-2) – EDER Simon [AUT]

2 (1-0-1) – FAK Jakov [SLO]

2 (0-2-0) – HOFER Lukas [ITA]

2 (0-0-2) – CHRISTIANSEN Vetle Sjåstad [NOR]

1 (1-0-0) – BAKKEN Sivert Guttorm [NOR]

1 (0-1-0) – RASTORGUJEVS Andrejs [LAT]

1 (0-1-0) – PONSILUOMA Martin [SWE]

1 (0-1-0) – HARTWEG Niklas [SUI]

1 (0-0-1) – LOGINOV Alexander [RUS]

1 (0-0-1) – SAMUELSSON Sebastian [SWE]

1 (0-0-1) – JACQUELIN Emilien [FRA]

1 (0-0-1) – NELIN Jesper [SWE]

N.B. : vengono riportati tutti gli uomini formalmente in attività, al lordo di eventuali embarghi o squalifiche.

NAZIONI, PODI E VITTORIE

74 (34-16-25) – NORVEGIA

58 (23-18-17) – GERMANIA [All-Inclusive]

36 (14-15-7) – FRANCIA

26 (6-11-9) – RUSSIA

18 (2-8-8) – AUSTRIA

9 (0-4-5) – SVEZIA

7 (3-3-1) – URSS

6 (0-3-3) – ITALIA

4 (0-2-2) – POLONIA

4 (0-0-4) – UCRAINA

3 (2-1-0) – REP.CECA

3 (1-0-2) – BIELORUSSIA

2 (1-0-1) – SLOVENIA

2 (0-2-0) – LETTONIA

1 (0-1-0) – SVIZZERA

1 (0-0-1) – FINLANDIA

I PODI ITALIANI DEL PASSATO

2° posto

8 marzo 1983 – PASSLER Johann (IN)

17 marzo 2018 – HOFER Lukas (PU)

22 marzo 2019 – HOFER Lukas (SP)

3° posto

10 marzo 1983 – PASSLER Johann (SP)

10 marzo 1988 – ZINGERLE Andreas (IN)

Mondiali 2000 – CATTARINUSSI René (SP)

ITALIANI, PRECEDENTI UOMINI IN ATTIVITA’

HOFER Lukas

Gare disputate: 26

Podi: 2

Ingressi nella top-ten: 6

GIACOMEL Tommaso

Gare disputate: 8

Miglior risultato: 11° posto (PU marzo 2023)

BIONAZ Didier

Gare disputate: 4

Miglior risultato: 26° posto (MS marzo 2024)

Vantano presenze senza ingressi in zona punti anche Daniele Cappellari, Patrick Braunhofer ed Elia Zeni.