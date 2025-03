Biathlon, Johannes Bø lancia l’ultimo assalto alla Sfera di Cristallo. Lægreid saprà resistere?

Siamo prossimi all’atto finale della Coppa del Mondo 2024-2025 di biathlon. In campo maschile, la quarantottesima Sfera di cristallo messa in palio è affare tutto norvegese. A contendersela sono Sturla Holm Lægreid e Johannes Thingnes Bø. I due sono separati da 104 punti in favore del primo, che potrebbe aver guadagnato l’abbrivio decisivo grazie al malanno da cui il connazionale è stato “sgambettato” a Pokljuka.

Attenzione però. Come diceva Yogi Berra nel baseball, “it ain’t over ‘til it’s over”; “non è finita finché non è finita”. Ci sono ancora 180 punti sul piatto e, alla luce del sistema di punteggio, si tratta di un distacco ancora recuperabile. Saranno determinanti due dinamiche. Lo stato di forma di Bø e la capacità di Lægreid di gestire il fardello emotivo di sapere cosa si sta giocando. Inoltre, sarà cruciale la sprint. Se lì chi insegue dovesse recuperare terreno, anche “solo” una trentina di lunghezze, aumenterebbe la pressione sulle spalle di chi indossa il pettorale giallo. Dunque, riflettori puntati sulla gara che avrà luogo dalle 13:30 di venerdì.

Per quanto concerne le classifiche di specialità, la situazione è la seguente:

quella dell’ Individuale è già stata vinta da Lægreid .

è già stata vinta da . nella Sprint lotta a tre fra Johannes Bø (342), Jacquelin (325) e Lægreid (306).

lotta a tre fra Johannes Bø (342), Jacquelin (325) e Lægreid (306). Nell’ Inseguimento partita a due tra Johannes Bø (355) e Lægreid (340).

partita a due tra Johannes Bø (355) e Lægreid (340). Nella Mass Start ci sono teoricamente quattro uomini in corsa, ovverosia Lægreid (260), Perrot (239), Fillon Maillet (218) e Tarjei Bø (193).

In ottica italiana, Tommaso Giacomel è settimo nella classifica generale. Considerato il vantaggio sul nono, chiudere tra i primi otto è estremamente probabile. Il quarto posto non è lontanissimo (65 lunghezze), mentre per il podio se ne riparlerà verosimilmente in futuro. Magari già fra dodici mesi…