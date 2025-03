Biathlon, Tommaso Giacomel è sesto nella Sprint di Oslo. Norvegia da pokerissimo, trionfa Boe

Prossima ai titoli di coda questa stagione della Coppa del Mondo di biathlon. A Oslo Holmenkollen (Norvegia) andata in scena la 10 km Sprint maschile ad aprire le danze della tappa conclusiva dell’annata e si può affermare che i padroni di casa abbiano voluto fare le cose in grande. Gara dei due poligoni letteralmente dominata dal Team Norge, con un pokerissimo di atleti dall’elevato tasso tecnico.

Cinque rappresentanti del Paese scandinavo nelle prime cinque posizioni e la vittoria porta la firma di Johannes Boe. Il fuoriclasse norvegese ha risposto con punti esclamativi a chi si chiedeva come avrebbe chiuso l’ultima annata agonistica. Ebbene, vittoria e di qualità per il buon Johannes e statistiche da aggiornare: 40ma affermazione nel format (Coppa del Mondo+Mondiali+Olimpiadi), 91° centro in carriera in totale e vittoria nella classifica di specialità della Sprint.

Boe, con una prestazione al poligono perfetta e impressionante nella velocità di rilascio dei colpi nella serie in piedi, ha abbinato anche una prestazione sugli sci stretti notevolissima. Non poteva che arrivare il successo a precedere il leader della classifica generale, Sturla Holm Laegreid (0+0) a 25.7, Johannes Dale (0+1) a 36.7, Isak Frey (0+1) a 46.6 e Vebjoern Soerum (1+1) a 59.8.

Venendo alle prestazioni degli azzurri, Tommaso Giacomel ha concluso al sesto posto la sua prova a 1:01.1 dal vincitore. Il trentino non ha trovato lo zero al poligono, commettendo un errore in ciascun poligono (1+1) e dovendosi accontentare di un piazzamento comunque buono nell’economia della sua annata. Certo, i due bersagli mancati pesano su quello che avrebbe potuto essere e invece non è stato, recitando in questo caso il ruolo di primo dei “non norvegesi” all’arrivo.

In riferimento al resto della truppa tricolore, Lukas Hofer si è classificato 27° con 1:54.1 di ritardo (1+1), mentre Patrick Braunhofer (+2:12.3) e Daniele Cappellari (+2:14.0) hanno concluso ai margini della zona punti, in 37ma (0+0) e 39ma posizione (0+1). L’esordiente Nicola Romanin ha terminato la gara 66° (0+2) a 3:04.6. In classifica generale, Laegreid limita i danni, mantenendo un vantaggio di sicurezza su Boe: 1146 punti rispetto ai 1057 del connazionale. Giacomel è settimo con 735 punti.