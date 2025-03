ATP Miami, Taylor Fritz raggiunge Berrettini nei quarti di finale. Korda sfiderà Djokovic

Pioggia protagonista nella giornata di Miami e qualche cambio nello schedule c’è stato nel Masters1000 del torneo della Florida. Sì, perché la sfida valida per gli ottavi di finale tra il tedesco Alexander Zverev e il francese Arthur Fils si disputerà nelle prossime ore. Sono arrivati, comunque, i verdetti nelle altre sfide e in casa Italia il bilancio è una vittoria e una sconfitta.

Matteo Berrettini ha battuto l’australiano Alex de Minaur (n.11 ATP) col punteggio di 6-3 7-6 (9), mentre Lorenzo Musetti ha dovuto alzare bandiera bianca al cospetto del serbo Novak Djokovic (n.5 del ranking), vittorioso per 6-2 6-2 e per l’ottava volta nei quarti di questo torneo. Una bella prova del romano, che con grande determinazione ha prevalso contro un tennista di grande livello e molto preparato dal punto di vista atletico, raggiungendo per la prima volta questo turno in Florida. Non si può dire lo stesso di Musetti, troppo falloso rispetto a una versione sufficientemente solida di Djokovic.

Berrettini dovrà vedersela nei quarti di finale contro il padrone di casa, Taylor Fritz (n.4 ATP). Pronostici rispettati e vittoria del californiano contro l’australiano Adam Walton (n.89 del mondo) per 6-3 7-5. Sfida difficile per l’azzurro, che ha perso tutti e quattro i precedenti con lo statunitense. Servirà una super prestazione se si vorrà proseguire con l’avventura.

Prossimo sfidante di Nole, dunque, sarà Sebastian Korda. Lo statunitense (n.25 ATP) ha sconfitto con lo score di 6-4 2-6 6-4 il francese Gael Monfils (n.46 del mondo) e cercherà di porre fine all’incedere del balcanico, a caccia del suo titolo n.100 in carriera. Bene il bulgaro Grigor Dimitrov (n.15 ATP), finalista l’anno scorso in questo evento, a segno per 6-4 7-5 contro l’americano Brandon Nakashima.

Nel prossimo round Dimitrov se la vedrà contro l’argentino Francisco Cerundolo (n.24 del ranking) che, dopo i quarti raggiunti a Indian Wells, ha replicato a Miami vista la vittoria per 6-4 6-2 contro il norvegese Casper Ruud (n.6 ATP). A chiudere il cerchio, il ritiro prima di giocare del ceco Tomas Machac a dare il via libera al connazionale Jakub Mensik (classe 2005), che quindi affronterà chi la spunterà tra Zverev e Fils.