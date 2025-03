Matteo Berrettini non si accontenta: “Vittoria significativa, ma punto ad arrivare fino in fondo a Miami”

Matteo Berrettini soddisfatto e orgoglioso di se stesso al termine del match, valido per gli ottavi di finale del Masters1000 di Miami, contro l’australiano Alex de Minaur (n.11 del mondo). L’affermazione in due set contro l’aussie è stata la conferma di un livello tennistico alto per Berrettini, che non batteva un top-20 in un torneo 100o o Slam dal 2023, proprio quando a Wimbledon aveva sconfitto il nativo di Sydney.

In questa maniera si è concretizzata la prima qualificazione ai quarti in Florida per Matteo, che non raggiungeva questo traguardo in un 1000 da Madrid 2021: “Questa vittoria significa tanto per me. Vuol dire aver lavorato bene in campo e fuori, ed essere felici di quello che stai facendo. Se non sono felice, non posso ottenere i risultati che voglio. Sono molto di fiero di me, del mio team, della mia famiglia. Bene così, ma punto ad arrivare ancora più in fondo“, ha commentato a caldo l’azzurro.

Una partita che rischiava di complicarsi visto che, dopo un primo set conquistato agevolmente sul 6-3, il romano si è trovato più volte avanti di un break e con ben tre match-point non sfruttati nel dodicesimo game. La combattività di de Minaur è stata un fattore e al tie-break tutto si è esaurito sullo score di 9-7 in favore del nostro portacolori.

“Il secondo set l’ho vinto, poi perso, poi vinto di nuovo. Alex difende come non ho mai visto fare a nessuno, io ho pensato a spingermi al limite e a lottare su ogni punto. Continuavo a dirmi di essere aggressivo e di fare le cose giuste. Mi ripetevo che anche perdere facendo le cose giuste è meglio che perdere e basta“, ha rivelato il classe ’96 del Bel Paese.