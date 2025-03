Atletica, sarà un’Italia diversa ai Mondiali rispetto agli Europei. Assenti Iapichino e Sioli

L’atletica italiana è pronta a scendere in pista ai Mondiali indoor di Nanchino, in programma dal 21 al 23 marzo in Cina. Saranno 21 gli atleti azzurri convocati dal direttore tecnico Antonio La Torre, con una rappresentanza di 12 uomini e 9 donne. Una squadra equilibrata che include sia giovani talenti in rampa di lancio che atleti già affermati, alcuni dei quali reduci dai successi agli Europei indoor di Apeldoorn.

Tra i nomi di punta spiccano Andy Diaz e Zaynab Dosso, entrambi freschi campioni europei e protagonisti delle migliori prestazioni mondiali stagionali. Diaz, specialista del salto triplo, si è imposto ad Apeldoorn con un balzo di 17,71 metri, mentre Dosso ha dominato i 60 metri piani, fermando il cronometro a 7.01, nuovo record italiano.

L’Italia potrà contare anche su Mattia Furlani, argento europeo nel salto in lungo, pronto a confrontarsi con i giganti della specialità. Purtroppo, il bronzo continentale del triplo Andrea Dallavalle non potrà partecipare a causa di un infortunio.

Un’altra carta importante per la squadra italiana è Lorenzo Simonelli, specialista dei 60 metri ostacoli, che lo scorso anno ha sfiorato il titolo mondiale indoor, conquistando l’argento a Glasgow. Riflettori puntati anche su Leonardo Fabbri, che nel getto del peso punta a migliorare il bronzo conquistato ai Mondiali indoor 2024. In pedana anche Zane Weir, deciso a riscattarsi dopo una prestazione al di sotto delle aspettative agli Europei.

La spedizione azzurra vanta anche il talento di Roberta Bruni ed Elisa Molinarolo, entrambe impegnate nel salto con l’asta. Nel mezzofondo, occhi puntati su Sintayehu Vissa, primatista italiana nei 1500 metri, che cercherà un risultato di prestigio. Tra gli uomini, saranno in gara anche Manuel Lando nel salto in alto ed Eloisa Coiro negli 800 metri, entrambi quarti agli Europei indoor.

Un’occasione speciale sarà il debutto in Nazionale assoluta per Yassin Bandaogo, giovane velocista convocato nei 60 metri. Per lui, questa esperienza potrebbe rappresentare il trampolino di lancio verso un futuro radioso a livello internazionale.

Con un gruppo compatto e determinato, l’Italia si presenta ai Mondiali indoor con grandi ambizioni e il desiderio di lasciare il segno. Il conto alla rovescia è iniziato: dal 21 marzo, gli azzurri scenderanno in pista con l’obiettivo di portare a casa risultati importanti e, magari, qualche medaglia.