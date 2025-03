Atletica, Mondiali indoor 2025: gli italiani in gara giorno per giorno

L’Italia vuole essere grande protagonista ai Mondiali Indoor 2025 di atletica, che si disputeranno a Nanchino (Cina) dal 21 al 23 marzo. Ad appena due settimane di distanza dagli Europei Indoor si ritornerà in sala per l’ultimo grande appuntamento di questa ricca stagione al coperto e si preannuncia grande spettacolo nella località asiatica, dove si recupera l’evento slittato di ben cinque anni rispetto alla sua collocazione originaria a causa della pandemia.

La nostra Nazionale potrà contare su alcuni elementi di spicco, tra cui tre medagliati nella recente rassegna continentale: Zaynab Dosso (oro sui 60 metri), Andy Diaz (primo nel salto triplo), Mattia Furlani (argento nel salto in lungo). Leonardo Fabbri e Zane Weir dovranno riscattare l’opaca prestazione offerta nei Paesi Bassi, attenzione anche a Lorenzo Simonelli sui 60 ostacoli, senza dimenticarsi di Sintayehu Vissa sui 3000 metri, Manuel Lando nel salto in alto, Roberta Bruni ed Elisa Molinarolo nel salto con l’asta.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari in cui gareggeranno gli italiani ai Mondiali Indoor 2025 di atletica. Gli orari sono italiani (in Cina sono sette ore avanti rispetto a noi), indicato anche il palinsesto tv e streaming: dirette su RaiSportHD e Rai 2, diretta streaming su Rai Play, diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIANI MONDIALI INDOOR ATLETICA 2025

Venerdì 21 marzo

04.05 Salto triplo maschile, finale: Simone Biasutti, Andy Diaz

04.15 800 metri femminile, batterie: Eloisa Coiro

04.55 800 metri maschile, batterie: Giovanni Lazzaro

05.55 60 metri maschile, batterie: Stephen Awuah Baffour, Yassin Bandaogo

11.30 Salto in alto maschile, finale: Manuel Lando

11.33 1500 metri femminile, batterie: Sintayehu Vissa

12.18 1500 metri maschile, batterie: Joao Bussotti Neves

13.03 60 metri maschile, semifinali: eventuali Stephen Awuah Baffour, Yassin Bandaogo

14.24 60 metri maschile, finale: eventuali Stephen Awuah Baffour, Yassin Bandaogo

Sabato 22 marzo

03.10 Salto con l’asta femminile, finale: Roberta Bruni, Elisa Molinarolo

03.25 60 ostacoli maschile, batterie: Lorenzo Simonelli, Nicolò Giacalone

04.15 60 metri femminile, batterie: Zaynab Dosso, Gloria Hooper

05.05 800 metri femminile, semifinali: eventuale Eloisa Coiro

05.31 800 metri maschile, semifinali: Giovanni Lazzaro

12.50 60 ostacoli maschile, semifinali: eventuali Lorenzo Simonelli, Nicolò Giacalone

13.15 60 metri femminile, semifinali: eventuali Zaynab Dosso, Gloria Hooper

14.05 60 ostacoli maschile, finale: eventuali Lorenzo Simonelli, Nicolò Giacalone

14.18 60 metri femminile, finale: Zaynab Dosso, Gloria Hooper

Domenica 23 marzo

03.25 60 ostacoli femminile, batterie: Giada Carmassi, Elisa Maria Di Lazzaro

04.35 Salto in alto femminile, finale: Idea Pieroni

12.35 60 ostacoli femminile, semifinali: eventuali Giada Carmassi, Elisa Maria Di Lazzaro

12.38 Getto del peso maschile, finale: Leonardo Fabbri, Zane Weir

12.40 Salto in lungo maschile, finale: Mattia Furlani

13.15 1500 metri maschile, finale: eventuale Joao Bussotti Neves

13.28 1500 metri femminile, finale: eventuale Sintayehu Vissa

13.40 800 metri maschile, finale: eventuale Giovanni Lazzaro

13.54 800 metri femminile, finale: eventuale Eloisa Coiro

14.01 60 ostacoli femminile, finale: eventuali Giada Carmassi, Elisa Maria Di Lazzaro

PROGRAMMA MONDIALI INDOOR ATLETICA 2025: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Venerdì 21 marzo

Diretta tv: RaiSportHD per la sessione notturna e dalle ore 13.00 alle ore 13.30, gratis e in chiaro; Rai 2 dalle ore 11.10 alle ore 13.00 e dalle ore 13.30 fino alla conclusione, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.

