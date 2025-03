Federica Brignone ha vinto la Coppa del Mondo generale! Perché manca solo il timbro della matematica

Dopo la conclusione del secondo ed ultimo superG di La Thuile Federica Brignone è vicinissima alla conquista della Coppa del Mondo generale di sci alpino 2024-2025: l’azzurra vanta ora 382 punti di margine sull’elvetica Lara Gut-Behrami, quando mancano soltanto 4 gare alla conclusione della stagione.

Manca soltanto l’aritmetica per la conquista: l’elvetica per avere una qualsiasi speranza di spezzare il sogno di Brignone, infatti, dovrebbe vincere tutte le 4 gare delle Finali, imponendosi in discesa libera, superG, slalom gigante e slalom speciale.

All’elvetica questo difficilissimo filotto di successi, però, difficilmente basterebbe: Federica Brignone potrebbe far festa anche in caso di arrivo a pari punti, dunque all’azzurra basteranno 18 punti per festeggiare. All’italiana sarebbe sufficiente almeno un 14° posto o due 15mi posti nelle 4 gare delle Finali.

Al termine della stagione, infatti, mancano soltanto le Finali di Sun Valley, dove si disputeranno le quattro prove individuali, per un totale di 400 punti in palio, dato che le due contendenti per la Coppa generale potranno partecipare a tutte le gare, avendo più di 500 punti in classifica.

FEDERICA BRIGNONE VINCE LA COPPA GENERALE SE…