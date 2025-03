Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2025: Brignone sfonda i 300 punti di vantaggio su Gut-Behrami!

Federica Brignone ha sferrato probabilmente il colpo di grazia a Lara Gut-Behrami nel gigante femminile di Are (Svezia). L’azzurra ha dominato con 1.36 sulla neozelandese Alice Robinson e 1.43 sull’albanese Lara Colturi, mentre la rivale rossocrociata non è andata oltre la nona piazza a 2.52.

In un colpo solo, dunque, l’azzurra ha guadagnato ben 71 punti sulla detentrice della sfera di cristallo, portando il margine di vantaggio nella classifica di Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025 addirittura a +322. Al termine della stagione mancano ancora sei gare (non contando gli slalom, disciplina a cui nessuna delle due contendenti prende parte). La fuoriclasse italiana potrebbe chiudere matematicamente i conti già nel prossimo fine settimana a La Thuile, quando sulle nevi di casa andranno in scena una discesa e due superG.

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO GENERALE

1 BRIGNONE Federica ITA 1294

2 GUT-BEHRAMI Lara SUI 972

3 GOGGIA Sofia ITA 774

4 LJUTIC Zrinka CRO 764

5 RAST Camille SUI 694

6 HECTOR Sara SWE 692

7 ROBINSON Alice NZL 655

8 COLTURI Lara ALB 564

9 HUETTER Cornelia AUT 563

10 LIE Kajsa Vickhoff NOR 482

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO GIGANTE

1 ROBINSON Alice NZL 520

2 BRIGNONE Federica ITA 500

3 HECTOR Sara SWE 387

4 COLTURI Lara ALB 334

5 STJERNESUND Thea Louise NOR 331

6 MOLTZAN Paula USA 286

7 GUT-BEHRAMI Lara SUI 278

8 LJUTIC Zrinka CRO 275

9 SCHEIB Julia AUT 260

10 RAST Camille SUI 244

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO SLALOM

1. Zrinka Ljutic (Croazia) 489

2. Camille Rast (Svizzera) 450

3. Katharina Liensberger (Austria) 384

4. Wendy Holdener (Svizzera) 374

5. Lena Duerr (Germania) 357

22. Martina Peterlini (Italia) 72

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO DISCESA

1. Federica Brignone (Italia) 384

2. Cornelia Huetter (Austria) 368

3. Sofia Goggia (Italia) 350

4. Lauren Macuga (Stati Uniti) 230

5. Lara Gut-Behrami (Svizzera) 229

6. Laura Pirovano (Italia) 209

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO SUPERG

1. Lara Gut-Behrami (Svizzera) 465

2. Federica Brignone (Italia) 410

3. Sofia Goggia (Italia) 306

4. Kajsa Vickhoff Lie (Norvegia) 252

5. Lauren Macuga (Stati Uniti) 222