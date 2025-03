Sci alpino, il Circo Bianco torna ad Hafjell. Kristoffersen sogna lo sgambetto ad Odermatt, l’Italia si affida a De Aliprandini e Vinatzer

Dopo la tre giorni tutta all’insegna della velocità a Kvitfjell, la Coppa del Mondo maschile di sci alpino resta in Norvegia e lo fa con un fine settimana dedicato alle prove tecniche. Infatti dopo ventidue anni dalla prima ed ultima volta il Circo Bianco fa tappa ad Hafjell, dove non venivano disputate gare maschili dal 2003, quando a vincere furono Hans Knauss in gigante e Giorgio Rocca in slalom. Proprio quest’ultima vittoria si spera possa essere di buon auspicio per i colori azzurri, con gli italiani che si presentano a questo weekend con tante incognite e pochissime certezze.

In gigante l’unico vero punto fermo è rappresentato da Luca de Aliprandini, che sicuramente vorrà riscattare le ultime opache prestazioni tra Coppa del Mondo e Mondiali, provando ad andare a caccia di quel podio raggiunto in stagione ad Adelboden. Tra le porte larghe c’è il piemontese, mentre in slalom i fari sono ovviamente puntati su Alex Vinatzer, anche se l’altoatesino continua inesorabilmente tra i suoi alti e bassi non solo tra una gara e l’altra, ma anche tra una manche e l’altra, come accaduto anche l’ultima volta a Kranjska Gora, con un nono posto in rimonta.

Uscendo dai discorsi che riguardano l’Italia, c’è ancora lotta per la coppa di gigante quando mancano due gare alla fine e questa è sicuramente una grossa novità rispetto ai tempi passati. Marco Odermatt non ha dominato e ha lasciato uno spiraglio, dove si è completamente inserito Henrik Kristoffersen. Il padrone di casa sogna il trionfo davanti ai suoi tifosi e soprattutto di riaprire ulteriormente la contesa, visto che ora si trova a -41 dall’elvetico.

Kristoffersen deve vincere e poi cercare di sperare in una gara un po’ sottotono di Odermatt, magari con l’aiuto del connazionale Alexander Steen Olsen, finora ottimo protagonista in questa stagione essendo terzo nella classifica di specialità. Chi proverà a fare la storia è Lucas Pinheiro Braathen, che va a caccia della prima vittoria di sempre del Brasile e l’ex norvegese ha sia in gigante sia in slalom una possibilità.

Passando alla gara tra i rapid gates i fari sono ancora puntati su Kristoffersen, che si presenta all’evento di casa da leader della classifica di specialità e con anche la possibilità di chiudere i conti, avendo 77 punti di vantaggio sul francese Clement Noel. Lo slalom, però, è come sempre imprevedibile ed anche questa stagione lo ha dimostrato, ma certamente i norvegesi, Timon Haugan e Atle Lie McGrath, vorranno dire la loro nella lotta per la vittoria finale.