Sci alpino, Federica Brignone ci riprova a La Thuile. Il secondo superG potrebbe darle il trionfo

Va ufficialmente in archivio la due-giorni di gare di La Thuile (Valle d’Aosta) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2024-2025. Sulla pista denominata 3-Franco Berthod nella giornata odierna sarà in programma il secondo superG (il via alle ore 11.00) che andrà a concedere il bis dopo il primo disputato ieri. L’attesa è, ovviamente, spasmodica.

Dopo le enormi difficoltà legate al meteo, quindi, la pista valdostana andrà di nuovo a regalarci una gara che regalerà spunti di interesse a dismisura. Per quanto visto nel primo appuntamento di ieri, il tracciato sarà peculiare: breve e con poche insidie. La tanta neve caduta nelle scorse giornate ha reso necessario un taglio del percorso che, come si è visto nel primo superG, rimane ben sotto al minuto.

Cosa potrà dirci la gara? Inutile girarci attorno, Federica Brignone (che ieri ha pasticciato troppo nella sua discesa) vuole proseguire nel suo percorso e blindare la sua seconda Sfera di Cristallo della propria incredibile carriera. Un bis del 2020 (anche all’ora, corsi e ricorsi storici, si gareggiò a La Thuile) che è sempre più vicino. La classifica generale parla chiaro: la padrona di casa comanda con 1354 punti e un margine di vantaggio di ben 332 punti su Lara Gut-Behrami. In poche parole, il trionfo è ad un passo. Con 3 gare da disputare per l’elvetica, quindi 300 punti complessivi, i conti sono presto fatti.

Vedremo, invece, come andranno le cose per quanto riguarda la classifica di specialità. Al momento, infatti, Lara Gut-Behrami sarebbe la regina del superG con 515 punti contro i 470 di Federica Brignone, mentre in terzo posizione (piazza d’onore ieri) troviamo Sofia Goggia con 386. Le nevi valdostane chiamano. Federica Brignone risponderà presente?