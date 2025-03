F1, Max Verstappen: “Non avevamo grip, al momento non siamo abbastanza veloci”

Venerdì negativo a Melbourne per la Red Bull, con Max Verstappen che ha chiuso in settima posizione la seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Australia 2025, round inaugurale del nuovo Mondiale di Formula Uno. Il fuoriclasse olandese ha fatto fatica a completare un time-attack pulito con gomme soft, accusando un gap di sei decimi dal miglior tempo della Ferrari di Charles Leclerc e mezzo secondo dalle McLaren.

“Il bilanciamento non era poi così sbagliato, ma in qualche modo non avevamo grip e faticavo con tutte e quattro le gomme, in particolare nel primo e nel terzo settore, quindi era difficile. Ecco perché ora non siamo proprio al livello dei primi. Questi non sono grandi problemi di bilanciamento, quindi sarà difficile risolvere la situazione“, spiega il figlio di Jos ai microfoni di Sky Sports UK dopo la FP2.

“Non è che non me l’aspettassi. Non sono sorpreso positivamente o negativamente dalla nostra velocità. Non abbiamo avuto buone prestazioni qui in Australia da quando è stato introdotto il nuovo asfalto. Questo non ci aiuta, ma è lo stesso per tutti, ovviamente. Dovremo trovare un po’ più di velocità, perché ora non siamo abbastanza veloci per competere là davanti“, aggiunge Verstappen.

La simulazione di gara, seppur abbastanza corta e quindi non del tutto veritiera, è stata sicuramente più incoraggiante ma comunque inferiore a livello di passo medio rispetto a Ferrari e McLaren. In ogni caso domenica è prevista pioggia, quindi questo discorso potrebbe passare in secondo piano almeno per quanto riguarda il GP d’Australia.