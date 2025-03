F1, Frederic Vasseur: “Le sensazioni sono piuttosto buone, ma dobbiamo continuare a lavorare”

Massima concentrazione e nessuna distrazione. Frederic Vasseur è molto chiaro nel suo approccio al primo week end del Mondiale 2025 di F1. Il Team Principal della Ferrari vuole che tutto sia fatto a dovere in Australia e, stando a quelle che sono le prime indicazioni della pista, sembra che a Maranello abbiano fatto bene i compiti a casa. Non si vuol però mollare la presa, nella consapevolezza che bisognerà fare i conti con una concorrenza agguerrita.

“Le sensazioni sono state piuttosto buone, ma ora dobbiamo prestare attenzione a quello che è il nostro programma di lavoro. La pista a Melbourne è molto particolare e il grip migliorerà. Di conseguenza dovremo agire sempre in anticipo, disponendo comunque di una macchina ben bilanciata“, ha dichiarato Vasseur ai microfoni di Sky Sport.

A confortare le parole dell’ingegnere francese c’è stato il miglior tempo del monegasco Charles Leclerc, mentre Lewis Hamilton ha fatto un po’ di fatica a trovare la quadra: “Non dobbiamo trarre conclusioni affrettate da quelli che sono questi crono. Leclerc si è trovato bene in macchina, ma anche Lewis sta migliorando e credo che le sue prestazioni siano in crescita. Il nostro obiettivo è proseguire nel lavoro di adattamento della macchina alla pista“, ha precisato il Team Principal della Rossa.

In buona sostanza, non ci si vuole sbilanciare troppo, nella consapevolezza che le qualifiche di domani saranno un momento importante, ma ancor più la gara dove vi potrebbero essere anche condizioni meteorologiche complicate per il previsto arrivo della pioggia.