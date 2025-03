F1, partenza prudente per Antonelli a Melbourne. Red Bull nascosta o in difficoltà?

Dopo i test di Sakhir ed un lungo inverno di attesa, la stagione 2025 di Formula Uno è ufficialmente iniziata a Melbourne con le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio d’Australia. Uno dei temi più interessanti in chiave azzurra è legato sicuramente al debutto ufficiale del rookie bolognese Kimi Antonelli, promosso da Mercedes per prendere il posto del sette volte campione del mondo Lewis Hamilton.

Il diciottenne di Casalecchio di Reno ha portato a termine un buon venerdì sul circuito cittadino di Albert Park, cercando di avvicinarsi gradualmente al limite con un approccio abbastanza conservativo per prendere maggiore confidenza al volante della W16 prima di spingere al massimo quando i tempi sul giro conteranno davvero, quindi domani in qualifica.

Antonelli si è attestato nel frattempo a tre decimi e mezzo dal compagno di squadra George Russell nel time-attack con gomme soft, effettuando poi un’interessante simulazione di gara con gomme dure in cui ha dimostrato (confermando quanto mostrato già in Bahrain durante i test pre-stagionali) di poter tenere un passo simile a quello del suo nuovo vicino di box.

Oltre a Mercedes, anche Red Bull rappresenta un’incognita nel possibile confronto tra i quattro top team (Ferrari e McLaren danno maggiori garanzie) in questo primo scorcio di campionato. Max Verstappen non ha brillato sul giro secco, chiudendo la simulazione di qualifica odierna al settimo posto con un gap di sei decimi dal leader Charles Leclerc, facendo però intravedere un buon potenziale a livello di passo come dimostra l’1’21″5 firmato al termine del suo long-run. L’impressione è comunque che la RB21 sia almeno un gradino sotto rispetto a MCL39 e SF-25, quindi il fenomeno olandese dovrà inventarsi qualcosa di speciale per giocarsi le prime due file ed il podio in Australia.