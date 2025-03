F1, la pioggia può già scombinare tutto. Le previsioni meteo per sabato e domenica in Australia

Fattore meteo che potrebbe condizionare non poco il primo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito cittadino dell’Albert Park di Melbourne (Australia) è cominciata l’attività quest’oggi. Prime prove libere per testare le nuove monoposto e lavorare in funzione del corretto bilanciamento. Le vetture hanno girato in condizioni ideali: pista asciutta e sole a illuminare la scena.

Tuttavia, nel corso del fine-settimana australiano, ci potrebbero essere dei cambiamenti all’orizzonte. Mutamenti di spartito in grado di far saltare per aria il programma delle squadre. Nella giornata di domani assisteremo alle prove libere 3 e soprattutto alle qualifiche e non ci dovrebbero essere sorprese sgradite.

Nell’orario di interesse del time-attack si prevede un pomeriggio soleggiato con velo di nubi alte. Ci si aspettano temperature elevate fino a 35°C, venti moderati settentrionali con raffiche fino a 30-40 km/h. Le cose però si pensa possano cambiare già dalla serata di domani nella terra dei canguri.

In vista del GP, infatti, ci sono elevate probabilità di pioggia a partire da mezzogiorno con un fronte piovoso previsto sull’area nel pomeriggio. Perturbazioni con quantità di pioggia dai 3 ai 10 mm. Ci sarà quindi anche un drastico abbassamento di temperatura, compreso nel range dai 19° ai 23° C. Vedremo se le squadre terranno conto anche di ciò, partendo con assetti più carichi dal punto di vista aerodinamico per essere pronte all’evenienza.