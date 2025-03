F1, Lando Norris: “Abbiamo una buona base, ma non sono contento. Siamo ancora incostanti”

McLaren contro Ferrari. La tavola sembra apparecchiata per un duello tra il team di Woking e la Scuderia di Maranello in vista delle qualifiche del Gran Premio d’Australia 2025, tappa d’apertura della nuova stagione di Formula Uno. Lando Norris, vice-campione iridato in carica, ha chiuso in terza piazza la seconda sessione di prove libere a Melbourne con un distacco di 141 millesimi dalla Rossa di Charles Leclerc.

“Oggi è andata così e così. Penso che sia stato un buon inizio di weekend, abbiamo una buona base, ma sicuramente non sono contento. Non ho tanta fiducia perché non abbiamo ancora trovato il miglior bilanciamento“, dichiara il pilota inglese della McLaren a fine giornata ai microfoni di Sky Sports UK dopo essersi posizionato alle spalle del suo compagno di squadra Oscar Piastri per soli 17 millesimi.

Sensazioni contrastanti tra simulazione di qualifica e long-run: “Non siamo ancora abbastanza costanti soprattutto con basso carico di carburante, mentre con più benzina a bordo è andata bene. Con poco carburante è andata un po’ come in Bahrain: troppo incostanti e troppi problemi, per cui abbiamo faticato“.