F1, cosa ci ha detto il venerdì: Ferrari competitiva, sarà duello con McLaren?

Trarre delle conclusioni dal venerdì è sempre rischioso, però nel day-1 di Melbourne (Australia), prima tappa del Mondiale 2025 di F1, sembra che si sia ripartiti da dove ci si era lasciati. Ad Abu Dhabi aveva tenuto banco la sfida per il titolo costruttori tra McLaren e Ferrari, col successo della scuderia di Woking. In questo primo giorno australiano la Rossa e la squadra Papaya sono parse quelle più in palla.

In particolare, Charles Leclerc ha fatto vedere fin da subito un ottimo feeling con la SF-25. In entrambe le sessioni di libere, il monegasco ha trovato con facilità tempi veloci, mettendo in mostra un rendimento eccellente nel terzo settore della pista, quello in cui si può valutare la bontà di percorrenza e di trazione della macchina.

In tutto questo, interpretando anche i dati della telemetria, la Ferrari pare abbia girato giù di motore, inanellando tornate con tanto carico aerodinamico. Potrebbe essere una scelta per andare incontro alle esigenze di una pista non così gommata. Probabile che domani, si decida di scarica nella FP3, per preparare al meglio le qualifiche. In crescita Lewis Hamilton. Il britannico non ha rubato l’occhio come Charles, ma ha fatto vedere dei progressi giro dopo giro.

Certo è che la McLaren è veloce e la coppia Lando Norris/Oscar Piastri è particolarmente agguerrita. La vettura britannica è sembrata piuttosto equilibrata e un po’ più scarica dal punto di vista aerodinamico della Rossa. In buona sostanza, un comportamento duale a quello della SF-25. Vedremo se le scelte di set-up sorrideranno ai campioni del mondo oppure al Cavallino Rampante.

Nella simulazione del passo gara, le due contendenti hanno avuto un approccio opposto anche in questo caso: il giro d’attacco di Leclerc e di Hamilton è stato molto più lento di quello di Norris e di Piastri, ma soprattutto Charles dal sesto giro in avanti ha cambiato decisamente passo, chiudendo su crono impressionanti. Non resta che attendere quello che sarà.