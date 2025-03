F1, George Russell sicuro: “La McLaren è la favorita, noi saremo più costanti”

George Russell non si nasconde, e conferma in prima persona le impressioni che emergono dal paddock fin dai test. In occasione del media day dedicato al GP d’Australia, appuntamento inaugurale del Mondiale 2025 di Formula 1, il pilota ha indicato espressamente la McLaren come team favorito di questa stagione, non scomodando anche espressioni di un certo tipo.

Il britannico infatti ha etichettato le due macchine guidate rispettivamente da Lando Norris ed Oscar Piastri come “dominanti”, ritenendosi comunque soddisfatto del lavoro svolto in fase di preparazione.

“Illuderci? Non possiamo – ha detto Russell ai microfoni del canale ufficiale di F1 – Sappiamo benissimo che la McLaren parte con i favori del pronostico. Sembrano dominanti, saranno loro i favoriti. La nostra macchina va comunque bene, l’anno scorso abbiamo chiuso con il piazzamento più basso degli ultimi anni, però abbiamo vinto più gare”.

Russell ha quindi terminato: “Questa macchina sarà più costante e leggermente meno aggressivo. Forse non vedremo quei picchi visti a Las Vegas, ma neanche i punti bassi visti in tante altre gare”.