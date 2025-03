F1, Liam Lawson: “Battere Verstappen? Per ora ho solo da imparare”

Non sarà certamente un weekend come tutti gli altri per Liam Lawson. In occasione del GP d’Australia, prima tappa del Mondiale 2025 di Formula 1, infatti il neozelandese debutterà ufficialmente come secondo pilota della scuderia Red Bull, affiancando il Campione in carica Max Verstappen e sostituendo così l’inconsistente Sergio Perez.

Una grandissima responsabilità per il nativo di Hastings, pronto a vivere una stagione da protagonista, pur rendendosi conto di trovarsi al momento in una situazione molto particolare. Intervenuto al media day dedicato alla gara di Albert Park, Lawson ha infatti considerato irrealistico battere subito il proprio compagno di team, mettendo però in chiaro di volerlo fare in futuro.

“Si tratta solo di essere realistici – ha detto il pilota – Tutti noi crediamo in noi stessi. Se sei in questo sport e credi che qualcuno sia migliore di te, allora non dovresti fare parte di questo mondo. Tutti noi crediamo di essere i migliori nel nostro profondo. Mi trovo a dover affrontare qualcuno che si trova in questa squadra da dieci anni, e non è giusto per me aspettarmi di batterlo all’esordio. Quindi, per me, si tratta solo di seguire, imparare e cercare di raggiungere l’obiettivo di vincere il più rapidamente possibile”.

Lawson ha quindi chiosato: “Ovviamente, più ci si avvicina meglio è. Se sono in fondo, ovviamente non sto facendo un buon lavoro. Quindi credo che l’aspettativa sia quella di essere vicini, ma credo anche che ci sia la consapevolezza che all’inizio della stagione c’è solo tanto da imparare, anche in fretta”.