F1, George Russell: “Quinto posto meritato, la gara sarà interessante”

Cala il sipario sulle prime qualifiche sprint della stagione 2025 di F1. Sul circuito di Shangai, in Cina, la Ferrari di Lewis Hamilton ha ottenuto dopo tre round la pole position con il tempo di 1.30.849. Il britannico partirà, per la prima volta con la sua nuova scuderia, dalla prima casella nella Sprint Race di domani, riscattando il risultato del weekend australiano.

Seconda posizione per un sorprendente Max Verstappen che è riuscito, con un guizzo finale, ad afferrare la prima fila anticipando la McLaren di Oscar Piastri. La scuderia di Woking, infatti, ha fatto disputare due giri ai suoi due piloti non riscuotendo i risultati previsti, con Lando Norris che ha concluso la qualifica sesto. Quarta posizione per un deluso Charles Leclerc che non è riuscito a sfruttare a pieno il potenziale della sua macchina.

Il britannico George Russell ha concluso la qualifica sprint in quinta posizione e può ritenersi soddisfatto del lavoro svolto. Il pilota della Mercedes, terzo nella prima gara in Australia, proverà domani a recuperare posizioni per ottenere il secondo podio della stagione. Ai microfoni di F1 Tv ha affermato: “Sono abbastanza soddisfatto del giro in SQ3. Complimenti a Lewis. È stato un giro davvero fantastico. Credo che la P5 fosse la nostra posizione oggi. È stato strano, nella SQ2 in un momento ero fuori dalla top 10, in quello successivo sono balzato in P2 e, a dire il vero, non mi è sembrato diverso”.

“Penso che la gara possa andare in qualsiasi modo tra le prime due squadre. È stata un po’ una sorpresa per la McLaren, perché nelle prove erano in testa, nelle SQ1 e SQ2, ma alla fine Lewis e Max hanno fatto un buon lavoro. Penso che abbiamo una possibilità nella Sprint. Potrebbe essere una gara interessante”, ha chiosato Russell.