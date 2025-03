F1, George Russell: “Non siamo molto competitivi con la gomma soft”

Vanno in archivio anche le seconde prove libere del weekend australiano, con la migliore prestazione fatta segnare dal ferrarista Charles Leclerc con il crono di 1.16.439. Seconda e terza posizione per i piloti McLaren Oscar Piastri e Lando Norris, con un ritardo minimo dal monegasco. Ferrari che sorprendentemente si trova in testa alla classifica di queste FP2, seguita da una McLaren attenta e veloce.

L’altro grande protagonista atteso, Lewis Hamilton, ha concluso le sue prove libere, con la nuova Ferrari, al quinto posto con un tempo di 1.16.859. Il suo ex compagno di squadra George Russell, con la sua Mercedes, ha incominciato il weekend con un quarto posto durante la prima prova libera. Il britannico, tuttavia, non è riuscito ad esprimere al massimo il suo potenziale anche nella seconda prova libera ed ha chiuso in decima posizione con un ritardo di 0.843 da Leclerc.

Il pilota britannico lo ha spiegato a Motorsport.com: “È stata una giornata molto altalenante, perché ogni volta che abbiamo montato la gomma media o la dura siamo stati nei primi due posti della classifica dei tempi e ad ogni giro ci sentivamo bene, eravamo sicuri. Poi abbiamo messo le morbide e non siamo andati molto più veloci. È chiaro che la macchina ha un certo ritmo e che sta solo sfruttando al meglio le gomme, quindi dobbiamo capire perché. Vediamo cosa riusciremo a fare durante la notte”.

Ha poi concluso: “Se la sessione si fosse interrotta con le gomme dure e se si fosse fermata dopo le gomme medie e le FP1, avrei detto che eravamo lì o giù di lì. Ma ovviamente non ci si qualifica con la gomma dura o media, ma con la morbida, e noi non sembriamo così competitivi. Sono sicuro che stasera riusciremo a trovare dei miglioramenti”.