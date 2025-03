F1, GP Australia 2025: la classifica combinata delle prove libere e tutti i tempi

Terminato il primo giorno di prove libere sul circuito cittadino dell’Albert Park di Melbourne (Australia), teatro del primo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul tracciato aussie sessioni importanti per definire gli assetti in vista delle qualifiche di domani e della gara domenicale per comprendere al meglio il comportamento delle monoposto su una pista particolare.

Un layout che potrebbe portare alla problematica del graining e anche per questo i team hanno effettuato delle prove comparative di set-up per poi estrarre una sorta di sintesi. In tutto questo, il migliore della prima giornata del week end nella terra dei canguri è stato Charles Leclerc. Il monegasco della Ferrari ha ottenuto il miglior tempo di 1:16.439, dimostrando una grande confidenza con la SF-25.

Alle sue spalle ci sono le due McLaren del padrone di casa, Oscar Piastri (1:16.563), e del britannico Lando Norris (1:16.580), che seguono da vicino la Rossa. Un confronto che potrebbe protrarsi nel resto del fine-settimana. A completare la top-5 il sorprendente giapponese Yuki Tsunoda sulla Racing Bulls Honda RBPT (1:16.784) e l’altra Rossa del britannico Lewis Hamilton che sta ancora “studiando” il modo per entrare in simbiosi con la vettura.

Poco brillanti Red Bull e Mercedes. L’olandese Max Verstappen ha chiuso questo venerdì col settimo tempo di 1:17.063, faticando tantissimo a trovare la quadra dell’assetto, mentre il britannico George Russell non è andato oltre la decima piazza (1:17.282). Più arretrati i rispettivi compagni di squadra: 16° Andrea Kimi Antonelli (1:17.634) e 17° il neozelandese Liam Lawson (1:17.640). Ci sarà tanto da lavorare per le squadre.

RISULTATI E CLASSIFICA FP1 GP AUSTRALIA F1 2025

1 Lando Norris McLaren 1:17.252

2 Carlos Sainz Williams +0.149

3 Charles Leclerc Ferrari +0.209

4 Oscar Piastri McLaren +0.418

5 Max Verstappen Red Bull +0.444

6 Alexander Albon Williams +0.461

7 George Russell Mercedes +0.464

8 Fernando Alonso Aston Martin +0.484

9 Isack Hadjar Racing Bulls +0.595

10 Lance Stroll Aston Martin +0.805

11 Yuki Tsunoda Racing Bulls +0.809

12 Lewis Hamilton Ferrari +0.819

13 Jack Doohan Alpine +0.980

14 Andrea Kimi Antonelli Mercedes +1.138

15 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +1.186

16 Liam Lawson Red Bull Racing +1.203

17 Pierre Gasly Alpine +1.253

18 Nico Hulkenberg Kick Sauber +1.334

RISULTATI E CLASSIFICA FP2 GP AUSTRALIA F1 2025

1 Charles Leclerc Ferrari 1:16.439

2 Oscar Piastri McLaren +0.124

3 Lando Norris McLaren +0.141

4 Yuki Tsunoda Racing Bulls +0.345

5 Lewis Hamilton Ferrari +0.420

6 Isack Hadjar Racing Bulls +0.580

7 Max Verstappen Red Bull Racing +0.624

8 Nico Hulkenberg Kick Sauber +0.722

9 Lance Stroll Aston Martin +0.840

10 George Russell Mercedes +0.843

11 Carlos Sainz Williams +0.863

12 Alexander Albon Williams +0.863

13 Fernando Alonso Aston Martin +0.891

14 Jack Doohan Alpine +0.955

15 Pierre Gasly Alpine +1.054

16 Andrea Kimi Antonelli Mercedes +1.195

17 Liam Lawson Red Bull Racing +1.201

18 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +1.408

19 Esteban Ocon Haas F1 Team +1.595

20 Oliver BearmanHaas F1 Team – – 0

CLASSIFICA COMBINATA DEI TEMPI LIBERE GP AUSTRALIA F1 2025

1 Charles Leclerc Ferrari 1:16.439

2 Oscar Piastri McLaren Mercedes 1:16.563

3 Lando Norris McLaren Mercedes 1:16.580

4 Yuki Tsunoda Racing Bulls Honda RBPT 1:16.784

5 Lewis Hamilton Ferrari 1:16.859

6 Isack Hadjar Racing Bulls Honda RBPT 1:17.019

7 Max Verstappen Red Bull Racing Honda RBPT 1:17.063

8 Nico Hulkenberg Kick Sauber Ferrari 1:17.161

9 Lance Stroll Aston Martin Aramco Mercedes 1:17.279

10 George Russell Mercedes 1:17.282

11 Carlos Sainz Williams Mercedes 1:17.302

12 Alexander Albon Williams Mercedes 1:17.302

13 Fernando Alonso Aston Martin Aramco Mercedes 1:17.330

14 Jack Doohan Alpine Renault 1:17.394

15 Pierre Gasly Alpine Renault 1:17.493

16 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 1:17.634

17 Liam Lawson Red Bull Racing Honda RBPT 1:17.640

18 Gabriel Bortoleto Kick Sauber Ferrari 1:17.847

19 Esteban Ocon Haas Ferrari 1:18.034 +1.595s

20 Oliver BearmanHaas F1 Team —–