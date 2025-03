Dove vedere Nardi-Fucsovics in tv, ATP Bucarest 2025: orario, programma, streaming

Il cammino di Luca Nardi nel main draw dei Tiriac Open 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 250 in corso sulla terra battuta outdoor di Bucarest, in Romania, inizierà martedì 1° aprile: l’azzurro esordirà contro il magiaro Marton Fucsovics.

Il programma sul Central Court si aprirà alle ore 11.30 italiane, e nel primo incontro di giornata toccherà a Luca Nardi ed all’ungherese Marton Fucsovics: in palio per il vincitore del match ci sarà un posto agli ottavi contro il numero 7, l’argentino Mariano Navone.

La sfida tra Luca Nardi ed il magiaro Marton Fucsovics, del torneo ATP 250 di Bucarest, verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno o Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming verrà assicurata da Sky Go, NOW e Tennis TV. OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dell’incontro.

CALENDARIO ATP BUCAREST 2025

Martedì 1° aprile – Central Court

Dalle ore 11.30 italiane

Luca Nardi (Italia) – Marton Fucsovics (Ungheria) – Diretta tv su Sky Sport Uno o Sky Sport Tennis

PROGRAMMA ATP BUCAREST 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno o Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: Sky Go, NOW e Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.