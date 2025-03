Quanti tornei mancano prima del ritorno di Sinner: punti in palio e ultima minaccia di sorpasso al n.1

L’odierno aggiornamento del ranking ATP, rilasciato al termine dell’ATP Masters 1000 di Miami, vede Jannik Sinner restare primo a quota 10330, davanti al tedesco Alexander Zverev, secondo con 7645, a -2685, ed allo spagnolo Carlos Alcaraz, terzo a quota 6720, a -3610.

La squalifica di Jannik Sinner terminerà domenica 4 maggio, e fino ad allora si giocheranno i 250 di Marrakech, Bucarest e Houston, in programma questa settimana, il Masters 1000 di Montecarlo, i 500 di Barcellona e Monaco di Baviera, previsti nella settimana di Pasqua, ed il Masters 1000 di Madrid, che terminerà proprio il 4 maggio.

L’unico che potrebbe ancora superare Sinner lunedì 5 maggio è il tennista teutonica, che potrebbe diventare numero 1 ATP proprio al termine del Masters 1000 di Madrid: fino a Madrid, infatti, Sinner perderà 600 punti, ed a Roma ripartirà da quota 9730.

Zverev, invece, che come Alcaraz non sarà in campo questa settimana, nelle prossime dovrà rinunciare a 250 punti, ma allo stesso tempo potrà conquistarne fino a 2500, qualora dovesse vincere i Masters 1000 di Montecarlo e Madrid e l’ATP 500 di Monaco di Baviera.

Il tedesco, soltanto in questo modo, potrebbe arrivare a Roma forte di 9895 punti, con 165 di vantaggio sull’azzurro: per riuscirci, però, Zverev non potrà permettersi passi falsi e dovrà vincere tutti i tornei citati, altrimenti Sinner resterà numero 1 almeno fino alla fine del Masters 1000 di Roma.

RANKING ATP UFFICIALE DEL 31 MARZO

1 Jannik Sinner 10330

2 Alexander Zverev 7645 (-2685 da Sinner)

3 Carlos Alcaraz 6720 (-3610 da Sinner)