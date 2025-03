Sinner scala la classifica delle settimane da n.1. E l’anno si avvicina, certo il sorpasso a Nadal nella striscia consecutiva

Jannik Sinner ha dato il via da oggi alla sua 43ª settimana da n.1 del mondo (consecutiva). L’altoatesino, costretto a non giocare fino al 4 maggio (ore 23.59) per la sospensione legata alla vicenda “Clostebol”, sta affrontando un periodo molto particolare della propria carriera. Avendo delle limitazioni fino al 13 aprile sugli allenamenti, Jannik si è diviso tra attività in palestra per la cura del proprio fisico e altre slegate dal contesto agonistico.

Un modo anche per non risentire troppo dal punto di vista mentale della lontananza dai campi, affrontando con le giuste motivazioni gli allenamenti improntati negli aspetti tennistici. Considerando i riscontri che ci sono stati a Miami, Sinner non festeggerà solo il raggiungimento al 13° posto della classifica alltime (n. settimane) del brasiliano Gustavo Kuerten.

Il pusterese è già sicuro di arrivare ad almeno 47 settimane da n. 1, avvicinandosi in maniera sostanziale a Jim Courier (53 settimane). Se Alexander Zverev non vincerà a Montecarlo, Monaco di Baviera e a Madrid, Jannik avrà la certezza di presentarsi a Roma da n.1 ATP. In altre parole, il tedesco è chiamato a una specie di miracolo e l’azzurro può guardare con fiducia all’anno da re del ranking (52 settimane).

CLASSIFICA SETTIMANE AL NUMERO 1 ATP (TOP-20)

1. Novak Djokovic 428

2. Roger Federer 310

3. Pete Sampras 286

4. Ivan Lendl 270

5. Jimmy Connors 268

6. Rafael Nadal 209

7. John McEnroe 170

8. Bjorn Borg 109

9. Andre Agassi 101

10. Lleyton Hewitt 80

11. Stefan Edberg 72

12. Jim Courier 58

13. Gustavo Kuerten 43

13. Jannik Sinner 43

15. Andy Murray 41

16. Ilie Nastase 40

17. Carlos Alcaraz 36

18 Mats Wilander 20

19. Daniil Medvedev 16

20. Andy Roddick 13

C’è però un altro dato interessante relativo alle strisce consecutive delle prime volte dei n.1. Una particolare graduatoria in cui Federer comanda con un primato pazzesco di 237 settimane consecutive (da quando è diventato n. 1 per la prima volta). Alle sue spalle troviamo Jimmy Connors (160), Lleyton Hewitt (75), Novak Djokovic (53) e proprio Jannik Sinner (47), per si è detto.

È già sicuro, infatti, che l’azzurro supererà in questa classifica Rafa Nadal (46 settimane consecutive da quando è diventato n.1 per la prima volta). Un dato da rimarcare, legato alla continuità di rendimento del nostro portacolori

CLASSIFICA STRISCE CONSECUTIVE DA N.1 PER LA PRIMA VOLTA (N. SETTIMANE)

1. Roger Federer (237)

2. Jimmy Connors (160)

3. Lleyton Hewitt (75)

4. Novak Djokovic (53)

5. Jannik Sinner* (47)

6. Rafael Nadal (46)

7. Andy Murray (41)

8. Ilie Nastase (40)

9. Andre Agassi (30)

10. Stefan Edberg (24)

*Accadrà il 4 maggio 2025