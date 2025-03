Jannik Sinner resta ancora leader della Race con un solo torneo disputato!

Un nuovo lunedì da leader per Jannik Sinner. Il pusterese, fermo per la vicenda “Clostebol” (3 mesi), può godere abbastanza serenamente del proprio primato nel ranking ATP, in considerazione del periodo di poca brillantezza dei suoi più immediati inseguitori. Un aspetto che desta ancor più sensazione se si fa un ragionamento sulla Race 2025 aggiornata.

La classifica che tiene conto esclusivamente del rendimento nella stagione corrente vede ancora Jannik davanti a tutti, pur con un solo torneo disputato. Certo, parliamo di un successo Slam (Australian Open), ma nonostante l’altoatesino sia fermo da settimane, i suoi avversari non sono stati in grado di scalzarlo dal vertice.

Come opportunamente osservato dal collega di Eurosport, Dario Puppo, dopo Wimbledon 2024, i rivali più qualificati di Jannik, ovvero Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Novak Djokovic e Daniil Medvedev, hanno vinto insieme solo due grandi eventi: l’oro olimpico nel caso del serbo (argento di Alcaraz) e il 1000 di Parigi-Bercy per quanto concerne il tedesco. Tornei nei quali, tra l’altro, Sinner non era presente.

Di contro, il giocatore italiano ha messo in bacheca, nel lasso di tempo citat,o ben cinque titoli: Cincinnati, Us Open, Shanghai, Atp Finals e Australian Open, senza contare la seconda affermazione consecutiva in Coppa Davis. Appare chiaro che, dietro all’azzurro, ci sia un problema di continuità ai piani alti e questo aspetto non è evidente solo da quando è scattata la squalifica di Sinner.

ATP RACE 2025 AGGIORNATA

1 Jannik Sinner 23 ITA 2000

2 Alexander Zverev 27 GER 1665

3 Jack Draper 23 GBR 1540

4 Novak Djoković 37 SRB 1510

5 Carlos Alcaraz 21 ESP 1410

6 Jakub Menšík 19 CZE 1330

7 Félix Auger-Aliassime 24 CAN 1195

8 Ben Shelton 22 USA 1110