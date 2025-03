Ranking ATP Race: a Montecarlo il sorpasso su Sinner? In 9 possono scavalcarlo

Jannik Sinner non potrà giocare match ufficiali fino al 4 maggio, ovvero fino alla conclusione dell’ATP Masters 1000 di Madrid, ma sicuramente resterà numero 1 del ranking ATP almeno fino a quella data, con il tedesco Alexander Zverev che potrebbe scavalcarlo soltanto a partire da lunedì 5 maggio.

L’azzurro potrà tornare in campo nella settimana che darà il via agli Internazionali d’Italia a Roma, ma al momento, nonostante in questa stagione abbia giocato solamente gli Australian Open, vinti in maniera trionfale, al momento è ancora in vetta alla Race ATP, grazie ai 2000 punti incassati.

Nel corso di questa settimana nessuno potrà scavalcarlo, ma a termine dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo sono diversi i tennisti che potrebbero superarlo: sono 9, infatti, gli avversari che potrebbero superare quota 2000 dopo il torneo in programma nel Principato, ovviamente non tutti in contemporanea.

Sono otto i tennisti che nella Race ATP hanno più di 1000 punti e sono iscritti a Montecarlo: Zverev necessita dell’ingresso in semifinale per sorpassare Sinner, mentre Draper, Djokovic ed Alcaraz hanno bisogno della finale per riuscirci, infine Mensik, Auger-Aliassime, Shelton e de Minaur devono vincere il torneo.

A questi nomi si aggiunge quello dell’argentino Sebastian Baez, che però per riuscirci dovrebbe vincere questa settimana a Bucarest e la prossima a Montecarlo. Lo statunitense Tommy Paul, che questa settimana a Houston potrebbe superare quota 1000, invece, non è iscritto a Montecarlo.

In totale, dunque, sono soltanto tre i tennisti che potranno superare contemporaneamente Sinner nella Race ATP al termine del torneo di Montecarlo: perché ciò accada, però, dovranno verificarsi in simultanea tutte le condizioni precedentemente citate. Sinner, nella peggiore delle ipotesi, sarà quarto il 14 aprile.

RACE ATP LIVE AL 31 MARZO

1 Jannik Sinner 2000

2 Alexander Zverev 1665

3 Jack Draper 1540

4 Novak Djokovic 1510

5 Carlos Alcaraz 1410

6 Jakub Mensik 1330

7 Felix Auger-Aliassime 1195

8 Ben Shelton 1110

9 Alex de Minaur 1085

12 Tommy Paul 900 (1,150)

19 Sebastian Baez 755 (può arrivare a 1005 a Bucarest)