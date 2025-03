Zverev può superare Sinner al n.1 nel ranking ATP prima di Roma? Cosa deve fare fino a Madrid

Nell’ultimo aggiornamento del ranking ATP, rilasciato lunedì 17 marzo, Jannik Sinner era primo a quota 11330, davanti ad Alexander Zverev, il più immediato inseguitore, con 7945, a -3385, mentre in terza posizione era rimasto lo spagnolo Carlos Alcaraz a quota 6910, a -4420.

Sinner è sceso a quota 10330: a Miami, invece, Zverev si è fermato a 7645, a -2685, mentre Alcaraz è ora a 6720, a -3610. L’unico che potrebbe superare Sinner lunedì 5 maggio è il tedesco, che potrebbe in teoria diventare numero 1 ATP al termine del Masters 1000 di Madrid.

Fino a Madrid, infatti, Sinner perderà 600 punti, ed a Roma ripartirà da quota 9730, mentre Zverev, che nello stesso periodo deve rinunciare a 250 punti, potrà conquistarne al massimo 2500, vincendo i Masters 1000 di Montecarlo e Madrid e l’ATP 500 di Monaco di Baviera.

Il tedesco, dunque, potrebbe arrivare a Roma forte di 9895 punti, con 165 di vantaggio sull’azzurro: per riuscirci, però, Zverev non potrà permettersi passi falsi: dovrà vincere tutti i tornei citati, altrimenti Sinner resterà numero 1 almeno fino alla fine del Masters 1000 di Roma.

In quel caso, però, Zverev non potrebbe superarlo al termine degli Internazionali d’Italia: se il tedesco dovesse partire alle spalle dell’azzurro a Roma, resterà certamente dietro alla fine del torneo, dato che il teutonico scarterà 1000 punti, e potrebbe al massimo pareggiare i conti, mentre Sinner non scarterà punti.

A quel punto potrebbe essere Alcaraz a superarlo al termine del torneo di Roma: l’impresa, però, è ardua anche per lo spagnolo che, intanto, nella migliore delle ipotesi si presenterà agli Internazionali in ritardo di 710 punti. Se il distacco dovesse invece superare i 1000 punti, allora Sinner resterà numero 1 fino all’inizio del Roland Garros.

RANKING ATP UFFICIALE DEL 17 MARZO

1 Jannik Sinner 11330

2 Alexander Zverev 7945 (-3385 da Sinner)

3 Carlos Alcaraz 6910 (-4420 da Sinner)

RANKING ATP LIVE AL 31 MARZO

1 Jannik Sinner 10330 (-1000 rispetto a lunedì 17)

2 Alexander Zverev 7645 (-2685 da Sinner) (-300 rispetto a lunedì 17)

3 Carlos Alcaraz 6720 (-3610 da Sinner) (-190 rispetto a lunedì 17)