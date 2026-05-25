Berrettini-Fucsovics oggi, Roland Garros 2026: orario, tv, programma, streaming

Oggi, lunedì 25 maggio, Matteo Berrettini farà il proprio esordio nell’edizione 2026 del Roland Garros. L’azzurro affronterà l’ungherese Marton Fucsovics e andrà a caccia del pass per il secondo turno dello Slam di Parigi. Un primo match non semplice per il romano, reduce da un periodo di difficoltà in relazione all’espressione del proprio miglior tennis.

Berrettini, infatti, ha fatto gran fatica a mettere sul campo il proprio massimo potenziale. Una condizione non semplice per chi è stato in grado in passato di occupare la top-10 e ora fatica a rimanere tra i migliori 100 giocatori del pianeta. Una situazione che il romano spera di cambiare già a partire da questo Major, anche per dimostrare a se stesso il proprio valore.

Dall’altra parte del campo ci sarà un avversario molto solido come il magiaro che non regalerà assolutamente nulla. L’azzurro dovrà quindi essere vicino al proprio 100% per avere chance e continuare nella propria avventura a Parigi. Se si vanno a vedere i precedenti, Berrettini è avanti 2-1.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Berrettini-Fucsovics, primo turno del Roland Garros. La partita non sarà trasmessa in diretta tv. Prevista la diretta streaming su Eurosport2 HD, DAZN, Discovery Plus, HBO Max, Tim Vision e Prime Video Channels. OA Sport offrirà, come sempre, la diretta testuale del match con aggiornamenti minuto per minuto.

BERRETTINI-FUCSOVICS ROLAND GARROS 2026 OGGI

Lunedì 25 maggio

Court 13

Ore 11:00 Fucsovics (HUN)-Berrettini (ITA) – 1° turno uomini

Joint (AUS)-Potapova (AUT) [28] – 1° turno donne

Hijikata (AUS)-Paul (USA) [24] – 1° turno uomini

Guo (CHN) [Q]-Kessler (USA) – 1° turno donne

PROGRAMMA ROLAND GARROS 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurosport2 HD, Discovery+, HBO Max, DAZN e TimVision (all’interno di tutti ci sono i canali di Eurosport)

Diretta Live testuale: OA Sport