Chi affronteranno Berrettini/Sonego ai quarti a Indian Wells: esame contro le tds n.1

Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego si apprestano ad affrontare i numeri uno al mondo di doppio Marcelo Arevalo e Mate Pavic ai quarti di finale del Masters 1000 di Indian Wells 2025. Una sfida suggestiva e sicuramente stimolante per la sperimentale coppia azzurra, che avrà la possibilità di testarsi contro due specialisti di alto livello consentendo anche al capitano della Nazionale Filippo Volandri di effettuare delle valutazioni per un possibile futuro impiego (come piano B o C) in Coppa Davis o alle Olimpiadi.

Sul cemento californiano i nostri portacolori se la vedranno con il salvadoregno Arevalo ed il croato Pavic, capaci di vincere insieme nel 2024 il Roland Garros e di raggiungere l’ultimo atto delle Finals di Torino. Arevalo e Pavic guidano il ranking mondiale di specialità e sono stati accreditati ovviamente della prima testa di serie nel tabellone di Indian Wells.

I finalisti dell’ultima edizione degli Internazionali d’Italia hanno superato in scioltezza i primi due turni, non arrivando mai al match tie-break proprio come Berrettini e Sonego. Il binomio composto dal romano e dal torinese si è imposto infatti per 6-4 6-3 sui quotati Mektic/Venus (n.5 del seeding) e per 6-3 6-2 stanotte sui padroni di casa americani Trhac/Seggerman.