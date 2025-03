ATP Indian Wells 2025: risorge Rune, Medvedev senza fatica

In archivio, a Indian Wells, la parte alta degli ottavi di finale del primo Masters 1000 della stagione. Non si può dire che ci siano realmente state sorprese: semmai, risultati non completamente attesi capaci di riconsiderare la situazione di chi, nello scorso anno, di difficoltà ne aveva avute molte. Ma andiamo con ordine.

Giornata certamente favorevole per Tallon Griekspoor: l’olandese, battendo il qualificato giapponese Yosuke Watanuki (al quale comunque rimane un grande torneo) per 7-6(4) 6-1, giocherà per la prima volta i quarti di finale in un 1000, correndo così per una vittoria che per un suo connazionale non arriva dai tempi di Richard Krajicek (Stoccarda 1998 e Miami 1999).

Per lui, però, l’ostacolo non sarà solo duro, ma anche di rinnovate ambizioni. Già, perché il 6-4 6-4 con cui il danese Holger Rune riesce a superare il greco Stefanos Tsitsipas fa capire due cose: una è che il classe 2003 si è ripreso perfettamente dalla dura sfida con Humbert, l’altra è che potrebbe essere in via di recupero verso le zone alte cui lo si vedeva destinato. Quale che sia la situazione, è il suo nono quarto 1000 in carriera.

Vince da favorito il francese Arthur Fils, numero 20 del seeding, su uno dei cinque americani rimasti in tabellone, Marcos Giron, che stavolta al terzo set non riesce a mettere la freccia e cede per 6-2 2-6 6-3. Per il classe 2004 di Courcouronnes è il primo quarto 1000 in carriera, anche se per lui era chiaro che non si trattasse di una questione di se, ma di quando.

Forse anche troppo banalmente roboante la vittoria di Daniil Medvedev su Tommy Paul. L’USA, dopo un primo set rimontato da 0-4 a 4-4, nel secondo semplicemente crolla e finisce per cedere 6-4 6-0. Ed è dunque così che prosegue la caccia alla terza finale consecutiva a Indian Wells da parte del russo, che aggiunge il 22° quarto di finale a livello 1000 della sua collezione (e va detto che li ha raggiunti in tutti).

RISULTATI OTTAVI MASTERS 1000 INDIAN WELLS

Griekspoor (NED)-Watanuki (JPN) [Q] 7-6(4) 6-1

Rune (DEN) [12]-Tsitsipas (GRE) [8] 6-4 6-4

Fils (FRA) [20]-Giron (USA) 6-2 2-6 6-3

Medvedev [5]-Paul (USA) [10] 6-4 6-0