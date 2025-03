ATP Indian Wells 2025, Berrettini e Sonego approdano ai quarti in doppio!

Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego approdano ai quarti di finale del tabellone di doppio maschile dei BNP Paribas Open 2025 di tennis: nel torneo di categoria ATP Masters 1000, in corso sul cemento outdoor di Indian Wells, in California (USA), gli azzurri battono gli alternate statunitensi Ryan Seggerman e Patrik Trhac, sconfitti per 6-3 6-2 in un’ora e sei minuti di gioco. Il prossimo ostacolo per gli italiani sarà rappresentato dalla coppia numero 1 del seeding, formata dal salvadoregno Marcelo Arevalo e dal croato Mate Pavic.

Nel primo set gli azzurri partono a tutta e vincono dodici dei primi quattordici punti giocati, portandosi subito sul 3-0 non pesante, grazie al break a zero ottenuto nel secondo gioco. Nel sesto game gli azzurri hanno l’occasione di allungare ulteriormente sul 5-1, ma il deciding point sorride agli statunitensi. Non arrivano comunque palle per il controbreak in favore di Seggerman e Trhac, così la chiusura da parte di Berrettini e Sonego arriva sul 6-3 in 29 minuti.

Nella seconda partita il turning point arriva nel quarto game, quando gli statunitensi trascinano gli azzurri al punto decisivo: questa volta sono Berrettini e Sonego a conquistarlo, e gli azzurri dal 2-2 non si voltano più indietro. Nel quinto gioco, infatti, è la coppia italiana a centrare il break a quindici, replicato pochi minuti dopo al deciding point del settimo game. I titoli di coda arrivano a seguire, con gli azzurri che vincono per 6-2 in 37 minuti.

Le statistiche premiano nettamente la coppia italiana, che fa meglio di gran lunga rispetto agli statunitensi sia con la prima in campo (81% contro 66%), sia con la seconda (67% contro 38%). Gli azzurri sfruttano tre delle sei palle break avute a disposizione, annullando entrambe quelle concesse agli avversari, conquistando nel complesso 54 punti contro i 34 degli statunitensi.