Berrettini/Sonego-Arevalo/Pavic oggi in tv, ATP Indian Wells 2025: orario quarti di finale, programma, streaming

Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego, entrambi già eliminati in singolare, vogliono proseguire il loro percorso nel torneo di doppio si apprestano a sfidare i numeri uno al mondo della specialità Marcelo Arevalo e Mate Pavic nei quarti di finale del Masters 1000 di Indian Wells 2025. La sperimentale coppia azzurra ha superato in scioltezza i primi due turni, ma adesso arriva un esame estremamente impegnativo.

Il binomio formato dal salvadoregno e dal croato guida infatti il ranking mondiale di doppio dopo un brillante 2024 in cui ha trionfato al Roland Garros (battendo in finale i nostri Simone Bolelli e Andrea Vavassori) e raggiunto l’ultimo atto alle Finals di Torino. Test interessante dunque per Berrettini e Sonego, che potrebbero anche venire impiegati insieme in futuro con la maglia azzurra in Coppa Davis o alle Olimpiadi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Berrettini/Sonego-Arevalo/Pavic, valevole come quarto di finale dell’ATP Indian Wells 2025 di doppio. L’incontro verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Max; in diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO BERRETTINI/SONEGO-AREVALO/PAVIC INDIAN WELLS 2025

Mercoledì 12 marzo

Stadium 3 – Inizio alle ore 20.00

D. Krawczyk/N. Skupski (4) vs C. Branstine/N. Mektic (WC)

A seguire, non prima delle ore 22.00

M. Arevalo/M. Pavic (1) vs Matteo Berrettini/Lorenzo Sonego

PROGRAMMA BERRETTINI/SONEGO-AREVALO/PAVIC INDIAN WELLS 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis e Sky Sport Max.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.