WTA Indian Wells 2025, continua l’avanzata di Swiatek. Pegula esce agli ottavi

I quattro incontri degli ottavi di finale della parte bassa del tabellone caratterizzano la giornata del WTA 1000 di Indian Wells. Prosegue l’avanzata di Iga Swiatek. L’ucraina Elina Svitolina ferma la corsa di Jessica Pegula, testa di serie numero 4.

Il programma di giornata si apre con l’ennesima dimostrazione di forza dell’inarrestabile Iga Swiatek. La giocatrice polacca travolge 6-1 6-1 in cinquantasette minuti la ceca Karolina Mukova. La testa di serie numero quindici del torneo non riesce minimamente ad entrare in partita e non trova le armi per opporsi alla straripante potenza dell’avversaria. La numero due del mondo continua così la sua corsa verso la conquista della terza finale sul cemento californiano.

La numero due del mondo sfiderà nei quarti di finale Qinwen Zheng. La tennista cinese supera, in un’ora e venti, l’ucraina Marta Kostyuk con il punteggio di 6-3 6-2. Il primo set si caratterizza per la difficoltà nel mantenere i propri turni di battuta delle due giocatrici dopo i primi game. Dal quarto gioco la partita registra infatti cinque break consecutivi prima che la testa di serie numero otto chiuda i conti difendendo il suo servizio nel nono gioco. Nel secondo parziale Zheng ottiene il break nel secondo gioco, tiene a bada i tentativi di rientro dell’avversaria, le toglie nuovamente il servizio nel settimo game e chiude definitivamente i conti.

Vince in rimonta Elina Svitolina. La tennista ucraina esce alla distanza e batte, al termine di un match che sfiora le due ore, l’americana Jessica Pegula con il punteggio di 5-7 6-1 6-2. La testa di serie numero 23 si giocherà l’accesso alle semifinali contro la russa Mirra Andreeva. La giocatrice russa annichilisce, in poco più di un’ora, la kazaka Elena Rybakina con il punteggio di 6-1- 6-2.