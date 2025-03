Paolini-Samsonova oggi in tv, WTA Indian Wells 2025: orario ottavi, programma, streaming

Jasmine Paolini scende in campo nella notte italiana tra mercoledì 12 e giovedì 13 marzo per sfidare la russa Liudmila Samsonova agli ottavi di finale del WTA 1000 di Indian Wells 2025. L’azzurra non ha brillato sin qui sul cemento californiano, riuscendo comunque a vincere due partite al terzo set e guadagnandosi la possibilità di entrare tra le migliori otto del prestigioso torneo americano.

La numero 6 al mondo dovrà però sicuramente alzare l’asticella rispetto alle ultime uscite per poter avere la meglio sull’ex italiana numero 25 del ranking, che si è imposta abbastanza nettamente in entrambi gli scontri diretti (seppur abbastanza datati e comunque antecedenti all’esplosione della toscana) andati in scena a livello WTA. In palio un posto ai quarti quasi sicuramente contro la testa di serie n.1 Aryna Sabalenka, opposta alla lucky loser britannica Sonay Kartal.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Paolini-Samsonova, valevole come ottavo di finale del WTA Indian Wells 2025. Il match verrà trasmesso nella notte italiana tra mercoledì 12 e giovedì 13 marzo in diretta tv su Supertennis e Sky Sport Tennis; in diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO PAOLINI-SAMSONOVA INDIAN WELLS 2025

Mercoledì 12 marzo

Stadium 2 – Inizio alle ore 19.00

B. Nakashima (32) vs B. Shelton (11)

A seguire

F, Cerundolo (25) vs A. De Minaur (9)

A seguire, non prima delle ore 23.00

A. Sabalenka (1) vs S. Kartal

A seguire

L. Samsonova (24) vs Jasmine Paolini (6)

PROGRAMMA PAOLINI-SAMSONOVA INDIAN WELLS 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Supertennis e Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW

Diretta Live testuale: OA Sport.