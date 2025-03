Calendario Coppa del Mondo sci alpino, orari La Thuile e Hafjell: programma 11-16 marzo, tv, streaming

La Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino tra martedì 11 e domenica 16 marzo farà tappa per gli uomini ad Hafjell (Norvegia) con due prove tecniche, mentre per le donne l’appuntamento sarà a La Thuile (Italia) con tre gare veloci, precedute da due giorni di prove cronometrate.

La tappa femminile di La Thuile, in Italia, si aprirà con due prove cronometrate, previste martedì 11 e mercoledì 12, mentre giovedì 13 ci sarà spazio per la discesa, infine la chiusura del programma arriverà venerdì 14 e sabato 15 marzo con due superG.

La tappa maschile di Hafjell, in Norvegia, prevede due specialità tecniche, quindi il programma si concentrerà nel fine settimana: sabato 15 spazio allo slalom gigante, mentre domenica 16 marzo si disputerà lo slalom speciale.

Le gare della Coppa del Mondo di sci alpino 2024-2025 saranno trasmesse in diretta tv su Rai ed Eurosport (palinsesti precisi da definire), mentre la diretta streaming sarà affidata a Rai Play, discovery+, Sky Go e NOW, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dell’evento. Ricordiamo che Eurosport è visibile anche su DAZN. Di seguito il calendario completo con gli orari della Coppa del Mondo di sci alpino 2024-2025.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025

Martedì 11 marzo

Ore 11.00 prima prova discesa femminile La Thuile

Mercoledì 12 marzo

Ore 11.00 seconda prova discesa femminile La Thuile

Giovedì 13 marzo

Ore 11.00 discesa femminile La Thuile

Venerdì 14 marzo

Ore 11.00 superG femminile La Thuile (recupero St. Moritz)

Sabato 15 marzo

Ore 09.30 prima manche gigante maschile Hafjell

Ore 11.00 superG femminile La Thuile

Ore 12.30 seconda manche gigante maschile Hafjell

Domenica 16 marzo

Ore 09.30 prima manche slalom maschile Hafjell

Ore 12.30 seconda manche slalom maschile Hafjell

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai ed Eurosport (palinsesti precisi da definire).

Diretta streaming: Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.