Sci alpino, la classifica degli italiani più vincenti in Coppa del Mondo. Paris aggancia Thoeni al 2° posto

Dominik Paris può salutare Kvitfjell (Norvegia) con un sorriso a trentasei denti, come si suol dire. L’azzurro ha conquistato il secondo successo nel trittico della velocità sull’Olympiabakken. Dopo l’affermazione nella prima discesa, c’è stato quest’oggi il sigillo in superG. Podio più alto che a Paris mancava in questa specialità da sei anni, ricordando l’ultima vittoria in supergigante ad Andorra nel 2019.

E così il computo complessivo di trionfi nel massimo circuito internazionale dello sci alpino ha raggiunto quota 24. Un risultato che ha permesso al campione della Val d’Ultimo di raggiungere al secondo posto della graduatoria alltime dei plurivincitori (uomini) del Bel Paese Gustavo Thoeni. Una classifica che vede Alberto Tomba in testa, con ben 50 successi (35 in slalom e 15 in gigante).

Per Paris parliamo della quinta vittoria in superG in Coppa del Mondo, da aggiungere alle 19 in discesa. Giusto sottolineare anche il numero di podi conquistati dall’altoatesino, pari a 50: 17 ottenuti in supergigante, 32 in discesa e 1 un in combinata. Relativamente all’ambito italiano, Domme è preceduto nel numero di top-3 dai soli Tomba (88) e Thoeni (69).

A tutto questo, va aggiunto anche il rapporto molto speciale con la pista norvegese. Sull’Olimpiabakken menzionata, le vittorie tra discesa e superG sono ben sei e otto sono i podi. Numeri di un certo spessore.

CLASSIFICA VINCITORI ITALIANI IN COPPA DEL MONDO

50 Alberto Tomba (35 SL, 15 GS)

24 Gustavo Thoeni (11 GS, 8 SL, 4 K, 1 P)

24 Dominik Paris (19 DH, 5 SG)

13 Kristian Ghedina (12 DH, 1 SG)

12 Piero Gros (7 GS, 5 SL)

11 Giorgio Rocca (11 SL)

7 Massimiliano Blardone (7 GS)

6 Christof Innerhofer (4 DH, 1 SC, 1 SG)

5 Herbert Plank (5 DH)

3 Richard Pramotton (3 GS)

3 Michael Mair (2 DH, 1 SG)

3 Werner Heel (1 DH, 2 SG)

3 Manfred Moelgg (3 SL)

3 Peter Fill (2 DH, 1 SG)

2 Alessandro Fattori (1 DH, 1SG)

2 Fausto Radici (2 SL)

2 Werner Perathoner (2 SG)

2 Peter Runggaldier (2 SG)

2 Patrick Holzer (1 SG, 1 GS)

2 Rolando Thoeni (2 SL)

2 Davide Simoncelli (2 GS)

2 Giuliano Razzoli (2 SL)

2 Ivano Edalini (1 SL, 1 P)

1 Stefano Anzi (DH)

1 Fabrizio Tescari (SL)

1 Angelo Weiss (SL)

1 Leonardo David (SL)

1 Robert Erlacher (GS)

1 Franco Bieler (GS)

1 Sergio Bergamelli (GS)

1 Cristian Deville (SL)

1 Matteo Marsaglia (SG)

1 Stefano Gross (SL)

1 Mattia Casse (SG)