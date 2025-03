Sci alpino, le qualificate per le finali di Coppa del Mondo di gigante e slalom. Rossetti beffata…da Della Mea!

Ad Are (Svezia) sono andati in scena un gigante e uno slalom, al termine dei quali si è delineato il quadro delle qualificate alle Finali della Coppa del Mondo di sci alpino per quanto riguarda le specialità tecniche del settore femminile. Ad accedere agli atti conclusivi del massimo circuito internazionale itinerante, che si disputeranno a Sun Valley (USA) dal 22 al 27 marzo, sono le migliori 25 classificate di ogni specialità, a cui si aggiungeranno le vincitrici dei Mondiali juniores.

Federica Brignone ha vinto cinque giganti in stagione ed è la Campionessa del Mondo tra le porte larghe. La fuoriclasse valdostana, in piena lotta per la conquista della Sfera di Cristallo generale, occupa la seconda piazza nella graduatoria di specialità a venti punti di distacco dalla neozelandese Alice Robinson: si preannuncia un duello feroce per il trofeo dedicato a questo tipo di prove. Rivedremo anche Sofia Goggia (15ma), mentre Marta Bassino è 26ma della graduatoria ed è dunque la prima delle escluse. Ci sarà anche Giorgia Collomb in virtù del trionfo iridato tra le juniores.

Due italiane sono riuscite a qualificarsi alle finali nello slalom, la specialità in cui il Bel Paese sta faticando maggiormente: Martina Peterlini è undicesima in graduatoria, mentre Lara Della Mea è venticinquesima e ultima delle ammesse. Marta Rossetti si è resa protagonista di una grandiosa rimonta ad Are, ma è la prima delle escluse: 26ma a cinque punti di distacco dalla connazionale. Le qualificate alle finali di discesa libera e superG verranno definite dopo le tre gare in programma settimana prossima a La Thuile: in Valle d’Aosta sono previsti due superG e una discesa.

QUALIFICATE ALLE FINALI COPPA DEL MONDO SCI ALPINO

GIGANTE

1. Alice Robinson (Nuova Zelanda) 520

2. Federica Brignone (Italia) 500

3. Sara Hector (Svezia) 387

4. Lara Colturi (Albania) 334

5. Thea Louise Stjernesund (Norvegia) 331

6. Paula Moltzan (USA) 286

7. Lara Gut-Behrami (Svizzera) 278

8. Zrinka Ljutic (Croazia) 275

9. Julia Scheib (Austria) 260

10. Camille Rast (Svizzera) 224

11. Nina O’Brien (USA) 198

12. Valerie Grenier (Canada) 174

13. Neja Dvornik (Slovenia) 124

14. AJ Hurt (USA) 120

15. Sofia Goggia (Italia) 115

16. Wendy Holdener (Svizzera) 107

17. Mina Fuerst Holtmann (Norvegia) 103

18. Britt Richardson (Canada) 102

19. Katie Hensien (USA) 97

20. Maryna Gasienica-Daniel (Polonia) 93

21. Ricarda Haaser (Austria) 84

22. Ana Bucik Jogan (Slovenia) 82

23. Stephanie Brunner (Austria) 82

24. Estelle Alphand (Svezia) 81

25. Lena Duerr (Germania) 75

Campionessa del Mondo juniores: Giorgia Collomb (Italia)

SLALOM

1. Zrinka Ljutic (Croazia) 515

2. Camille Rast (Svizzera) 474

3. Katharina Liensberger (Austria) 464

4. Wendy Holdener (Svizzera) 419

5. Lena Duerr (Germania) 393

6. Mikaela Shiffrin (USA) 386

7. Anna Swenn Larsson (Svezia) 331

8. Sara Hector (Svezia) 305

9. Melanie Meillard (Svizzera) 274

10. Lara Colturi (Albania) 252

11. Katharina Truppe (Austria) 234

12. Paula Moltzan (USA) 223

13. Andreja Slokar (Slovenia) 200

14. Katharina Huber (Austria) 167

15. Cornelia Oehlund (Svezia) 156

16. Emma Aicher (Germania) 133

17. Mina Fuerst Holtmann (Norvegia) 132

18. Laurence St-Germain (Canada) 121

19. Marie Lamure (Francia) 100

20. Neja Dvornik (Slovenia) 95

21. Hanna Aronsson Elfman (Svezia) 94

22. Martina Peterlini (Italia) 84

23. Clarisse Breche (Francia) 65

24. Ali Nullmeyer (Canada) 57

25. Lara Della Mea (Italia) 52

Campionessa del Mondo juniores: Cornelia Oehlund (Svezia), ma è già qualificata attraverso la graduatoria di Coppa del Mondo.