Sci alpino, i qualificati per le finali di Coppa del Mondo di discesa e superG: c’è Paris, Casse cerca il recupero

A Kvitfjell (Norvegia) sono andati in scena due discese libere e un superG, al termine dei quali si è delineato il quadro dei qualificati alle Finali della Coppa del Mondo di sci alpino per quanto riguarda le specialità veloci del settore maschile. Ad accedere agli atti conclusivi del massimo circuito internazionale itinerante, che si disputeranno a Sun Valley (USA) dal 22 al 27 marzo, sono i migliori 25 classificati di ogni specialità, a cui si aggiungeranno i vincitori dei Mondiali juniores.

Dominik Paris ha staccato il biglietto per la finale della discesa libera con il sesto posto in una classifica dominata dallo svizzero Marco Odermatt davanti ai connazionali Franjo Von Allmen e Alexis Monney. Il fuoriclasse altoatesino, che ha vinto la prima discesa disputata a Kvitfjell, si è imposto anche nel superG in terra scandinava e si è issato al quarto posto nella graduatoria di specialità, sopravanzando Mattia Casse per un paio di punti. Il piemontese, che in stagione ha trionfato nel superG della Val Gardena, si è però infortunato al gomito durante la prova cronometrata in Norvegia: riuscirà a inscenare un recupero lampo per gareggiare negli Stati Uniti d’America?

In superG si sono meritati il pass anche Giovanni Franzoni (15mo) e l’eterno Christof Innerhofer (25mo), mentre in discesa ci sarà spazio anche per Florian Schieder (16mo) e appunto Mattia Casse (17mo). I qualificati alle finali di gigante e slalom verranno definiti dopo le due gare in programma settimana prossima ad Hafjell: in Norvegia sono previsti una prova tra i pali stretti e un tra le porte larghe.

QUALIFICATI ALLE FINALI COPPA DEL MONDO SCI ALPINO

DISCESA LIBERA

1. Marco Odermatt (Svizzera) 605

2. Franjo Von Allmen (Svizzera) 522

3. Alexis Monney (Svizzera) 327

4. Miha Hrobat (Slovenia) 320

5. James Crawford (Canada) 270

6. Dominik Paris (Italia) 262

7. Justin Murisier (Svizzera) 257

8. Stefan Rogentin (Svizzera) 234

9. Cameron Alexander (Canada) 194

10. Nils Allegre (Francia) 193

11. Vincent Kriechmayr (Austria) 178

12. Ryan Cochran-Siegle (USA) 176

13. Bryce Bennett (USA) 164

14. Adrian Smiseth Sejersted (Norvegia) 144

15. Stefan Eichberger (Austria) 129

16. Florian Schieder (Italia) 128

17. Daniel Hemetsberger (Austria) 122

17. Mattia Casse (Italia) 122

19. Stefan Babinsky (Austria) 121

20. Maxence Muzaton (Francia) 105

21. Lars Roesti (Svizzera) 99

22. Elian Lehto (Finlandia) 70

23. Brodie Seger (Canada) 66

24. Otmar Striedinger (Austria) 64

25. Romed Baumann (Germania) 62

Campione del Mondo juniores: Felix Roesle (Germania)

SUPERG

1. Marco Odermatt (Svizzera) 491

2. Vincent Kriechmayr (Austria) 281

3. Stefan Rogentin (Svizzera) 271

4. Dominik Paris (Italia) 262

5. Mattia Casse (Italia) 260

6. Franjo Von Allmen (Svizzera) 254

7. Alexis Monney (Svizzera) 240

8. Fredrik Moeller (Norvegia) 234

9. James Crawford (Canada) 182

10. Nils Allegre (Francia) 152

11. Raphael Haaser (Austria) 145

12. Cameron Alexander (Canada) 144

13. Lukas Feurstein (Austria) 136

14. Adrian Smiseth Sejersted (Norvegia) 122

15. Giovanni Franzoni (Italia) 121

16. Miha Hrobat (Slovenia) 120

17. Jared Goldberg (USA) 113

18. Justin Murisier (Svizzera) 110

19. Stefan Eichberger (Austria) 101

20. Ryan Cochran-Siegle (USA) 100

21. Jan Zabystran (Cechia) 97

22. Daniel Hemetsberger (Austria) 87

23. Stefan Babinsky (Austria) 82

24. Cyprien Sarrazin (Francia) 80

25. Christof Innerhofer (Italia) 59

Campione del Mondo juniores: Benno Brandis (Germania)