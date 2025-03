Biathlon, Rebecca Passler seconda nella sprint di IBU Cup ad Otepää

Si apre con un podio per l’Italia la penultima tappa stagionale dell’IBU Cup 2024-2025 di biathlon, la prima delle due consecutive in programma ad Otepää, in Estonia: nella 7.5 km sprint femminile centra il secondo posto Rebecca Passler, nella gara vinta dalla transalpina Gilonne Guigonnat.

La 7.5 km sprint femminile viene vinta dalla francese Gilonne Guigonnat, che si impone, nonostante un errore a terra, in 22’59″7, andando a precedere l’azzurra Rebecca Passler, gravata da due errori nella serie in piedi, seconda a 25″3, mentre completa il podio la ceca Kristyna Otcovska, con un bersaglio mancato nel secondo poligono, terza a 29″8.

Grazie al 10/10 al tiro si classifica sesta Sara Scattolo, che paga al traguardo 42″0 dalla transalpina, mentre va a punti anche Beatrice Trabucchi, la quale con un errore a terra si piazza in 33ma posizione a 2’08″0. Ovviamente le tre azzurre si qualificano tutte per la pursuit di sabato.