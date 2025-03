Biathlon, l’Italia centra il bronzo nella staffetta femminile dei Mondiali youth

L’Italia centra la medaglia di bronzo nella staffetta 3×6 km femminile dei Mondiali youth 2025 di biathlon in corso ad Oestersund, in Svezia: Nayeli Mariotti Cavagnet, Gaia Gondolo e Carlotta Gautero centrano il gradino più basso del podio nella gara vinta dalla Germania davanti alla Norvegia.

Oro e titolo iridato di categoria vanno alla Germania, che vince nonostante un giro di penalità e sette ricariche totali, con il crono di 1:03’24″2, davanti alla Norvegia, che ricarica nove colpi, seconda a 20″8, ed all’Italia, che utilizza cinque ricariche, terza a 37″3.

Nella prima frazione Nayeli Mariotti Cavagnet usa due ricariche in piedi e chiude in testa, mentre Gaia Gondolo ricarica un colpo in piedi e termina quarta a 1’02″6 dalla testa, infine Carlotta Gautero utilizza una ricarica a terra ed una in piedi, scavalca l’Ucraina, poi quarta a 51″4, e conquista la medaglia di bronzo.

Nella 3×7.5 km maschile l’oro va alla Francia in 1:02’04″1, con un vantaggio di 35″6 sulla Germania, all’argento, e di 2’25″0 sulla Cechia, terza. Resta giù dal podio l’Austria, quarta a 2’31″2, mentre l’Italia di Simone Motta, Julian Huber e Manuel Contoz chiude con tre giri di penalità e dodici ricariche utilizzate ed è ottava a 3’37″1.