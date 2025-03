La Coppa del Mondo di biathlon si appresta a tornare in scena dopo la pausa per i Mondiali di Lenzerheide: in seguito alla sosta per fare spazio alla rassegna iridata disputata in Svizzera, il massimo circuito internazionale iterante sarà protagonista a Nove Mesto (Cechia) dal 6 al 9 marzo.

Sul tracciato della Vysocina Arena sono in programma le sprint (giovedì le donne, venerdì gli uomini), gli inseguimenti (sabato) e le due staffette di genere (domenica). Sarà il primo appuntamento del trittico che concluderà la stagione: a seguire sono previste le tappe di Pokljuka (Slovenia, 13-16 marzo) a Oslo (Norvegia, 21-23 marzo).

L’Italia sarà guidata da Tommaso Giacomel, capace di conquistare la medaglia d’argento nell’individuale dei Mondiali e che in stagione è salito sul podio in Coppa del Mondo in tre occasioni (tra cui la vittoria nella mass start di Ruhpolding, senza dimenticare dei terzi posti di Anterselva tra sprint e inseguimento). Ad affiancare il talentuoso azzurro ci saranno l’altra promessa Didier Bionaz, il veterano Lukas Hofer, Elia Zeni, Patrick Braunhofer e Daniele Cappellari.

Tra le donne, invece, Dorothea Wierer torna dopo i problemi fisici riscontrati durante i Mondiali e cercherà di essere protagonista insieme a Michela Carrara, Hannah Auchentaller, Samuela Comola, Linda Zingerle e Martina Trabucchi. Saranno dunque dodici gli azzurri (sei uomini e sei donne) impegnati complessivamente durante i quattro giorni di gare in Moravia.

CONVOCATI ITALIA COPPA DEL MONDO BIATHLON A NOVE MESTO

UOMINI: Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Didier Bionaz, Elia Zeni, Patrick Braunhofer, Daniele Cappellari.

DONNE: Dorothea Wierer, Michela Carrara, Hannah Auchetaller, Samuela Comola, Martina Trabucchi, Linda Zingerle.