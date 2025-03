Biathlon, quinto posto per entrambe le staffette azzurre ai Mondiali junior

Si chiudono i Mondiali giovanili 2025 di biathlon, andati in scena ad Oestersund, in Svezia: nell’ultima giornata, riservata alle staffette di genere della categoria junior, non ci sono medaglie per l’Italia, che raccoglie sia con le donne che con gli uomini il quinto posto.

Nella staffetta 4×6 km femminile domina la Francia, con 14 ricariche utilizzate, prima con il crono di 1:15’12″4, che rifila importanti distacchi a tutte le altre formazioni: argento alla Germania, con 2 giri di penalità e 13 ricariche, seconda a 1’06″8, bronzo alla Norvegia, con 3 penalità e 12 colpi ricaricati, terza a 1’19″2. Quarta posizione per l’Ucraina, ai piedi del podio con 2 giri e 17 ricariche, a 3’47″8, mentre l’Italia di Fabiana Carpella, Birgit Schoelzhorn, Francesca Brocchiero ed Ilaria Scattolo si piazza quinta, con 5 giri di penalità e 16 ricariche utilizzate, a 4’27″3.

Nella staffetta 4×7.5 km maschile l’oro va alla Norvegia, al titolo iridato di categoria con 10 ricariche utilizzate, vittoriosa in 1:20’43″0, davanti alla Germania, con 6 colpi ricaricati, seconda a 19″5, ed alla Polonia, con 15 ricariche, terza a 1’52″2. Resta giù dal podio la Svizzera, con 12 colpi ricaricati, quarta a 2’04″0, mentre l’Italia di Davide Compagnoni, Nicolò Betemps, Christoph Pircher e Marco Barale, con 3 giri di penalità e 13 ricariche utilizzate, termina quinta a 2’05″1.