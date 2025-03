Biathlon, Nove Mesto ha regalato molte soddisfazioni alle italiane

I Mondiali di Lenzerheide sono ormai passati alla storia. Nel biathlon ricomincia, pertanto, la corsa alla Coppa del Mondo. La parte finale dell’inverno si dipanerà in tre aree geografiche totalmente differenti, cominciando dalla Mitteleuropa, ovvero da Nove Mesto na Morave.

La località ceca é entrata nel “giro” degli eventi di carattere internazionale al principio del XXI secolo, guadagnandosi rapidamente una solida reputazione. Lo dimostra il fatto di aver ottenuto l’organizzazione di due edizioni dei Mondiali nell’arco di poco più di un decennio (2013 e 2024).

Sino a oggi nella Vysocina Arena si sono disputate 27 gare femminili individuali di primo livello (3 quindici km, 10 sprint, 9 inseguimenti, 5 mass start), alle quali vanno aggiunte 4 staffette monosesso.

BIATHLON – COPPA DEL MONDO

TAPPA N° 7 – SETTORE FEMMINILE

Località: Nove Mesto na Morave (Rep.Ceca)

Prima volta in calendario: gennaio 2012

Si è gareggiato l’ultima volta nel: febbraio 2024

Grandi eventi organizzati: Mondiali 2013 e 2024

PROGRAMMA DEL WEEKEND

Venerdì: Sprint

Sabato: Inseguimento

Domenica: Staffetta

ATLETA PIU’ VINCENTE IN ASSOLUTO

ECKHOFF Tiril [NOR] – 5 vittorie

(2 SP, 2 PU, 1 MS) da marzo 2020 a marzo 2021

ALBO D’ORO ULTIMO QUINQUENNIO

2020 (SP) – HERRMANN-WICK Denise [GER]

2020 (MS) – ECKHOFF Tiril [NOR]

2021 (SP) – ECKHOFF Tiril [NOR]

2021 (PU) – ECKHOFF Tiril [NOR]

2021 (SP) – ECKHOFF Tiril [NOR]

2021 (PU) – ECKHOFF Tiril [NOR]

2023 (SP) – RØISELAND Marte Olsbu [NOR]

2023 (PU) – RØISELAND Marte Olsbu [NOR]

Mondiali 2024 (SP) – SIMON Julia [FRA]

Mondiali 2024 (PU) – SIMON Julia [FRA]

Mondiali 2024 (IN) – VITTOZZI Lisa [ITA]

Mondiali 2024 (MS) – BRAISAZ Justine [FRA]

ATLETE IN ATTIVITA’ GIA’ SALITE SUL PODIO

4 (1-2-1) – VITTOZZI Lisa [ITA]

4 (0-2-2) – WIERER Dorothea [ITA]

3 (2-0-1) – SIMON Julia [FRA]

3 (1-1-1) – BRAISAZ-BOUCHET Justine [FRA]

2 (0-2-0) – TANDREVOLD Ingrid Landmark [UKR]

2 (1-0-1) – BILOSIUK Olena [UKR]

2 (1-0-1) – AKIMOVA Tatiana [RUS]

2 (0-1-1) – BATOVSKA-FIALKOVA Paulina [SVK]

2 (0-1-1) – ÖBERG Hanna [SWE]

2 (0-0-2) – PREUß Franziska [GER]

2 (0-0-2) – JEANMONNOT Lou [FRA]

1 (1-0-0) – KUZMINA Anastasiya [SVK]

1 (0-1-0) – DZHIMA Yuliia [UKR]

1 (0-1-0) – ALIMBEKAVA Dzinara [BLR]

1 (0-1-0) – HETTICH-WALZ Janina [GER]

1 (0-0-1) – SEMERENKO Valj [UKR]

1 (0-0-1) – HOJNISZ-STAREGA Monika [POL]

1 (0-0-1) – DAVIDOVA Marketa [CZE]

N.B. : vengono riportate tutte le donne in attività de jure, al lordo di eventuali embarghi, squalifiche, pause maternità o impedimenti di altra natura. Il numero delle donne davvero attive è, dunque, de facto inferiore.

NAZIONI, PODI E VITTORIE

18 (12-5-1) – NORVEGIA

15 (4-3-8) – FRANCIA

14 (2-7-5) – GERMANIA

8 (1-4-3) – ITALIA

5 (1-1-3) – UCRAINA

4 (0-3-1) – SVEZIA

3 (2-0-1) – RUSSIA

3 (1-1-1) – SLOVACCHIA

3 (1-0-2) – REP.CECA

3 (2-1-0) – BIELORUSSIA

2 (1-1-0) – FINLANDIA

2 (0-1-1) – POLONIA

1 (0-0-1) – USA

I PODI ITALIANI DEL PASSATO

Vittorie

13 febbraio 2024 – VITTOZZI Lisa (IN) {Mondiali}

2° posto

17 dicembre 2016 – WIERER Dorothea (PU)

22 dicembre 2018 – WIERER Dorothea (PU)

11 febbraio 2024 – VITTOZZI Lisa (PU) {Mondiali}

18 febbraio 2024 – VITTOZZI Lisa (MS) {Mondiali}

3° posto

18 dicembre 2016 – WIERER Dorothea (MS)

6 marzo 2021 – VITTOZZI Lisa (SP)

12 marzo 2021 – WIERER Dorothea (SP)

ITALIANE, PRECEDENTI DONNE IN ATTIVITA’

VITTOZZI Lisa

Gare disputate: 19

Vittorie: 1

Podi: 4

Ingressi nella top-ten: 9

WIERER Dorothea

Gare disputate: 24

Podi: 4

Ingressi nella top-ten: 12

PASSLER Rebecca

Gare disputate: 3

Miglior risultato: 18° posto (PU marzo 2023)

COMOLA Samuela

Gare disputate: 5

Miglior risultato: 19° posto (PU marzo 2023)

CARRARA Michela

Gare disputate: 6

Miglior risultato: 33° posto (PU Mondiali 2024)

AUCHENTALLER Hannah

Gare disputate: 2

Miglior risultato: 30° posto (PU marzo 2023)

STAFFETTE, TUTTI I PODI

2013 {Mondiali} – NORVEGIA, Ucraina, Italia

2020 – NORVEGIA, Francia, Germania

2021 – SVEZIA, Bielorussia, Francia

2024 {Mondiali} – FRANCIA, Svezia, Germania

STAFFETTE, PRECEDENTI ITALIA

3° posto

15 febbraio 2013 – (Wierer, Gontier, Ponza, Oberhofer)