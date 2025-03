Biathlon, Preuss batte Jeanmonnot per due decimi nella sprint di Oslo! Carrara 24ma

Non poteva esserci inizio più emozionante per l’ultima tappa femminile della Coppa del Mondo 2024-2025 di biathlon: ad Oslo Holmenkollen, in Norvegia, la 7.5 km sprint vede la lotta serrata tra le due contendenti alla classifica generale, con la tedesca Franziska Preuss che vince battendo la francese Lou Jeanmonnot per appena 0″2. In casa Italia la migliore è Michela Carrara, 24ma.

Le prime due della classifica generale trovano lo zero al poligono e si giocano la vittoria sul filo dei decimi: a gioire è la leader, la tedesca Franziska Preuss, che vince 20’57″2, beffando per appena 0″2 la rivale diretta, la transalpina Lou Jeanmonnot, che deve accontentarsi della piazza d’onore.

Sale sul gradino più basso del podio la finlandese Suvi Minkkinen, senza errori al tiro, terza a 21″9, davanti alla norvegese Ida Lien, che fa a sua volta 10/10 e chiude quarta a 29″4. Quinta piazza per la transalpina Julia Simon, a 31″9, che al termine della gara odierna deve dire matematicamente addio alle flebili speranze di conquistare la Coppa del Mondo.

Tra le sette azzurre al via (l’Italia oggi aveva un pettorale in più in virtù del 10° posto nella classifica generale finale di IBU Cup di Rebecca Passler) la migliore è Michela Carrara, che nonostante due errori al tiro termina 24ma a 1’19″0, ma va a punti anche Dorothea Wierer, con un bersaglio mancato a terra, 35ma a 1’25″8.

Si qualifica alla pursuit di domani anche Samuela Comola, con un errore a terra, 41ma a 1’31″0, mentre non ce la fanno Linda Zingerle, con un bersaglio mancato in piedi, 61ma a 1’55″3, Martina Trabucchi, a sua volta con un errore in piedi, 74ma a 2’16″1, Hannah Auchentaller, con tre bersagli mancati a terra, 77ma a 2’23″8, e Rebecca Passler, con 6/10 al tiro, 93ma a 3’07″1.

La vittoria odierna consegna a Franziska Preuss la Coppa di specialità, dato che nella classifica riservata alle sprint la teutonica era già in testa prima della gara odierna, mentre nella graduatoria generale la tedesca sale a +35 su Jeanmonnot: 1138 punti contro 1103 a due gare dal termine, con le due contendenti che partiranno fianco a fianco sia domani nella pursuit che domenica nella mass start.