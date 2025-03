Biathlon, la Coppa del Mondo si conclude sulle nevi solenni di Oslo

La Coppa del Mondo di biathlon giunge al proprio epilogo. Dopo l’anomalo 2024, quando i giochi si chiusero in Nord America, si torna alla consuetudine. L’atto finale dell’inverno 2024-25 andrà in scena nel luogo che ha ormai assunto in pianta stabile il ruolo di palcoscenico conclusivo, ovverosia Oslo-Holmenkollen.

Nonostante la capitale norvegese partecipasse a una rotazione con altre località (Steinkjer, Fagernes, Lillehammer), dal 1998-99 è diventata tappa fissa del massimo circuito. Certo, nell’ultimo quarto di secolo ha mancato qualche giro, ma solo ed esclusivamente per cause di forza maggiore (lavori di ammodernamento delle infrastrutture, piuttosto che pandemia e suoi strasichi).

Guardando all’ambito femminile, Oslo ha ospitato 76 gare individuali di primo livello (15 quindici km, 32 sprint, 22 inseguimenti, 18 mass start), ben dodici delle quali con valore iridato fra il 1990 e il 2016.

BIATHLON – COPPA DEL MONDO

TAPPA N° 9 – SETTORE FEMMINILE

Località: Oslo-Holmenkollen (Norvegia)

Prima volta in calendario: marzo 1988

Si è gareggiato l’ultima volta nel: marzo 2024

Grandi eventi organizzati: Mondiali 2000, 2016

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA

Venerdì: Sprint

Sabato: Inseguimento

Domenica: Mass Start

ATLETA PIU’ VINCENTE IN ASSOLUTO

KUZMINA Anastasiya [SVK] – 6 vittorie

(2 SP, 3 PU, 1 MS) da marzo 2011 a marzo 2019

ALBO D’ORO ULTIMO QUINQUENNIO

2022 (SP) – ECKHOFF Tiril [NOR]

2022 (PU) – ECKHOFF Tiril [GER]

2022 (MS) – BRAISAZ-BOUCHET Justine [FRA]

2023 (SP) – HERRMANN-WICK Denise [GER]

2023 (MS) – ÖBERG Hanna [SWE]

2024 (IN) – TANDREVOLD Ingrid Landmark [NOR]

2024 (MS) – HÄCKI-GROSS Lena [SUI]

ATLETE IN ATTIVITA’ GIA’ SALITE SUL PODIO

10 (6-2-2) – KUZMINA Anastasiya [SVK]

4 (2-1-1) – ÖBERG Hanna [SWE]

3 (1-1-1) – BRAISAZ-BOUCHET Justine [FRA]

2 (0-2-0) – PREUSS Franziska [GER]

2 (0-0-2) – BATOVSKA FIALKOVA Paulina [SVK]

1 (1-0-0) – TANDREVOLD Ingrid Landmark [NOR]

1 (1-0-0) – HÄCKI-GROSS Lena [SUI]

1 (0-1-0) – WIERER Dorothea [ITA]

1 (0-1-0) – HAUSER Lisa Theresa [AUT]

1 (0-1-0) – ÖBERG Elvira [SWE]

1 (0-1-0) – SIMON Julia [FRA]

1 (0-0-1) – DZHIMA Yuliia [UKR]

1 (0-0-1) – MAGNUSSON Anna [SWE]

1 (0-0-1) – LIEN Ida [NOR]

1 (0-0-1) – JEANMONNOT Lou [FRA]

N.B. : vengono riportate tutte le donne in attività de jure, al lordo di eventuali embarghi, squalifiche, pause maternità o impedimenti di altra natura. Il numero delle donne davvero attive è, dunque, de facto inferiore.

NAZIONI, PODI E VITTORIE

49 (22-16-11) – GERMANIA

37 (16-12-9) – NORVEGIA

24 (5-11-8) – RUSSIA

23 (6-8-9) – FRANCIA

21 (4-9-8) – BIELORUSSIA

18 (6-4-8) – SVEZIA

13 (6-2-5) – SLOVACCHIA

11 (5-2-4) – UCRAINA

5 (3-0-2) – FINLANDIA

5 (0-2-3) – ITALIA

4 (1-1-2) – URSS/CSI

3 (1-1-1) – CINA

3 (0-3-0) – BULGARIA

3 (0-2-1) – REP.CECA

3 (0-0-3) – USA

2 (0-2-0) – SLOVENIA

1 (1-0-0) – SVIZZERA

1 (0-1-0) – CANADA

1 (0-1-0) – AUSTRIA

1 (0-0-1) – POLONIA

I PODI ITALIANI DEL PASSATO

2° posto

23 marzo 2006 – PONZA Michela (SP)

6 marzo 2016 – WIERER Dorothea (PU) {Mondiali}

3° posto

16 marzo 2001 – SANTER Nathalie (SP)

16 febbraio 2003 – PONZA Michela (PU)

16 marzo 2008 – PONZA Michela (MS)

ITALIANE, PRECEDENTI DONNE IN ATTIVITA’

WIERER Dorothea

Gare disputate: 25

Podi: 1

Ingressi nella top-ten: 6

VITTOZZI Lisa

Gare disputate: 16

Ingressi nella top-ten: 4

Miglior risultato: 4° posto (IN marzo 2024)

AUCHENTALLER Hannah

Gare disputate: 2

Miglior risultato: 14° posto (MS marzo 2024)

COMOLA Samuela

Gare disputate: 4

Miglior risultato: 26° posto (x2 SP marzo 2022 e IN marzo 2024)

PASSLER Rebecca

Gare disputate: 2

Miglior risultato: 30° posto (SP marzo 2023)

Vantano presenze senza ingressi in zona punti anche Michela Carrara e Beatrice Trabucchi.