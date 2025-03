Biathlon, Nicola Romanin 13° nella sprint di Otepää in IBU Cup vinta da Isak Frey

Si chiude la prima giornata della penultima tappa stagionale dell’IBU Cup 2024-2025 di biathlon, scattata ad Otepää, in Estonia: nella 10 km sprint maschile il miglior italiano è Nicola Romanin, che si piazza 13° nella gara vinta dal norvegese Isak Frey.

Nella 10 km sprint maschile si registra il poker della Norvegia, con Isak Frey, senza errori, primo in 25’10″9, il quale precede di 29″2 Vetle Sjaastad Christiansen, secondo con un errore a terra, di 36″2 Johannes Dale-Skjevdal, terzo con un errore in piedi, e di 38″5 Johan-Olav Botn, quarto con due bersagli mancati nella prima serie.

In casa Italia il migliore è Nicola Romanin, con due errori in piedi, tredicesimo a 2’26″0, mentre David Zingerle, con tre bersagli mancati, si piazza ventesimo a 3’13″6, infine Iacopo Leonesio, con 7/10 al tiro, chiude 36° a 4’00″5. Non vanno a punti, ma si qualificano per la pursuit di sabato Felix Ratschiller, con 5 errori al tiro, 56° a 5’06″3, e Nicolò Giraudo, con 4 bersagli mancati, 59° a 5’21″0.